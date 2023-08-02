Грибник нашел десятки могил в новосибирском лесу — мэрия говорит, что там им и место

В мэрии Новосибирска рассказали, почему десятки свежих захоронений находятся в лесу за забором Гусинобродского кладбища. Официальный ответ на запрос НГС поступил в редакцию сегодня, 2 августа 2023 года.
Согласно ответу муниципалитета, лес, в котором дачники много лет собирали грибы, с нынешней весны является частью кладбища:
— Схема границ общественного кладбища города Новосибирска «Гусинобродское» утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 07 марта 2023 № 1082, — следует из официального ответа. — По информации, представленной специализированной службой «Ритуальные услуги», могильные захоронения, указанные в запросе редакции «НГС», расположены в границах общественного кладбища города Новосибирска «Гусинобродское».
Также, по информации мэрии, территории общественных кладбищ города Новосибирска «исторически сложились в границах различных земельных участков», и сейчас муниципалитет как раз уточняет и расширяет границы погостов, в том числе Гусинобродского кладбища.
На вопрос о безопасности неогороженных раскопов и траншей в мэрии не ответили, но сообщили, что работы по установке заграждений ведутся:
— Специализированной службой в рамках лимитов бюджетного финансирования проводятся работы по установлению ограждений по границам общественных кладбищ и обваловке их территории, — указано в ответе на запрос.
После публикации НГС захоронениями за кладбищенским забором заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку изложенных в статье обстоятельств.