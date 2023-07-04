От кальяна до «мерседеса». На какие желания экс-губернатора Прикамья, а ныне министра экономики РФ растрачивали благотворительный фонд

Советник губернатора хотел лететь на кресле 1А. Но место было занято, и чиновники должны были договориться с пассажиром об уступке. Но место занял Филипп Киркоров... Об этом рассказали в суде, который проходит в Пермском крае. Там судят экс-начальство фонда «Содействие — XXI век». Фонд создали еще в 2010 году при губернаторе Олеге Чиркунове, деньги в него перечисляли крупные компании, которым давали льготу на налог — и высвобождавшиеся средства они направляли в «Содействие — XXI век». Деньги клали в банк, проценты тратили на развитие культуры в Прикамье. Но что-то пошло не так — и деньги стали уходить совсем на другие вещи.
Обвинение в хищении 67,7 миллиона рублей предъявлено бывшему вице-премьеру Прикамья Елене Лопаевой и экс-директору фонда Елене Найдановой. Но самое громкое имя, практически каждый день звучащее на этом процессе, — Максим Геннадьевич Решетников, который был губернатором Пермского края как раз в ту пору, когда в фонде работала Найданова. Сегодня он занимает должность министра экономического развития Российской Федерации. А прокурор ждет его в родной Перми — чтобы опросить. Подробности — в материале наших пермских коллег из 59.RU.
Как создавали фонд «Содействие — XXI век» и зачем?
В 2010 году в Перми создали фонд «Содействие — XXI век». Он продолжает существовать и сейчас, в период расследования уголовного дела о хищениях в нем. Как предполагал его первый экс-учредитель и известный кинорежиссер Павел Печенкин, организация должна была заниматься социокультурными проектами и развивать Пермский край. Самого Печенкина, как он считал, позвали в учредители нового фонда из-за его «безупречной репутации». Ушел режиссер из «Содействия — XXI век» в 2019 году, когда, как он позже признавался на судах, начал понимать, что происходит что-то не то. Директором фонда тогда была Елена Найданова, при ней, по словам Печенкина, прекратились собрания попечительского совета, не предоставлялась отчетность и «нужно было как-то среагировать». Вместо него учредителем стала Ольга Юдина, позже к ней сначала присоединился, а потом сменил Всеволод Алферов. До того как стать учредителем фонда, Ольга Юдина была директором Пермского краеведческого музея. Всеволод Алферов — пермский действующий адвокат.
В 2019 году к деятельности фонда появились вопросы и у правоохранительных органов. Следствие заподозрило, что 90 миллионов рублей отправили не на благотворительность, а обналичили через фирмы-однодневки. Печенкин на судах вспоминал: Найданову на должность директора фонда назначила Елена Лопаева, вице-премьер правительства при губернаторе Максиме Решетникове.
Сама Елена Лопаева вернулась из Москвы в родную Пермь и заняла должность в краевом правительстве в 2017 году, когда в Прикамье губернатором назначили Максима Решетникова. Ранее она работала под его руководством заместителем главы департамента экономической политики Москвы. Про Елену Найданову известно меньше, однако в 2017 году издание «Коммерсантъ-Прикамье» называло Найданову «столичным финансистом» и «финансово уполномоченным предвыборного штаба» врио губернатора Решетникова.
Чем примечателен фонд «Содействие — XXI век»?
У продолжающего существовать фонда нет сайта, где бы, например, публиковалась отчетность, а также сведения о составе руководящих органов. При этом офис организации находится в самом центре Перми, через здание от городской администрации.
При отсутствии прозрачной отчетности тем не менее в фонд приходили миллионы, а потом и миллиарды рублей. Как ранее сообщало издание «Коммерсантъ-Прикамье», в начале 2017 года, когда фондом управляла команда экс-губернатора Басаргина, остатки на счетах «Содействия — XXI век» составляли 536 миллионов рублей. К концу 2017 года, когда главой региона стал Максим Решетников, в фонд поступило 1,14 миллиарда рублей, в 2018 году — 1,54 миллиарда рублей. Судя по данным бухгалтерской отчетности на сайте государственного реестра ФНС, большие пожертвования в фонд делали до 2020 года. Так, в 2019 году в фонд поступило 1,4 миллиарда добровольных пожертвований. В 2020 году значительно меньше, но тоже немало — 796 миллионов рублей. В 2021 году вместо пожертвований на счет организации начали поступать только доходы от деятельности, приносящей прибыль. В 2021 году поступило 22,8 миллиона рублей, в
Лопаеву и Найданову обвиняют в присвоении и растрате 67,7 миллиона рублей, деньги, по данным следствия, выводили по подложным документам. С различными компаниями заключались договоры, оформлялись документы о том, что они провели те или иные мероприятия — например, Дни пермской культуры на Сицилии за почти 19 миллионов рублей. Всего в уголовном деле 31 эпизод.
На какие нужды нынешнего министра экономического развития РФ шли деньги?
Свидетели в суде рассказывают об известных им «личных тратах губернатора», которые обычно оплачивала Найданова.
Так, экс-директор департамента материально-технического обеспечения аппарата правительства края Радик Хамзин рассказал о счетах в кафе и ресторанах с пометкой «
— Я помню, что с помощницей губернатора мы ездили в мебельный магазин, она выбирала мебель и отправляла на согласование фото, что подойдет для резиденции, — рассказывал в суде Хамзин. — После этого она звонила Найдановой. Ей перечислялись на ее карту деньги, она оплачивала. Таким же образом купили детскую горку из Москвы за 500 тысяч рублей. За горкой помощница ездила в Москву и там выбирала ее. Горку доставили тоже в резиденцию. Откуда Найданова перечисляла деньги — я не знаю. Покупка горки не проходила через аппарат администрации.
В суде зачитали то, о чем Хамзин рассказывал ранее: «Лопаева мне пояснила, что фонд приобрел ориентировочно за 9 миллионов рублей "мерседес" для нужд губернатора Решетникова, который будет передан на баланс Управления по эксплуатации административных зданий (УЭАЗ). Мне Лопаева поставила задачу, чтобы я проконтролировал получение госномеров и установку спецсигналов на эту машину. Я понимал, что процедура госзакупки "мерседеса" не проводилась. И мне она объясняла, что данный автомобиль надо передать на баланс УЭАЗ в виде благотворительности».
По словам свидетеля, позже Лопаева поставила ему задачу купить дорогостоящий утюг для личных нужд тогдашнего губернатора и напольные весы. На вопрос, кто это будет оплачивать, Лопаева ответила, что он, Хамзин, — после покупки чеки надо передать помощнице, и она возместит ему расходы. Свидетель потратил на весы и утюг 15 тысяч рублей. По его словам, ему возместили расходы без каких-либо подтверждающих документов. Также его просили купить кальян для помощника губернатора по той же схеме за 9 тысяч рублей.
Позже Лопаева, как рассказывал Хамзин, просила его по такой же схеме приобретать фрукты, конфеты, чай, кофе для нужд губернатора. На эти расходы у него еженедельно уходило от 3 до 6 тысяч рублей. На чеках свидетеля просили ставить инициалы «
— Мне говорили, что это нужно, чтобы не было путаницы и чеки проводили в бухгалтерии фонда по определенной статье, — говорил Хамзин. — По какой благотворительной программе Найданова расписывала эти все расходы на личные нужды губернатора и какими отчетными документами она закрывала это всё, мне неизвестно.
Свидетель подчеркнул, что на такие представительские расходы, как сахар, чай, кофе, из бюджета предназначено финансирование, но его не хватало, поэтому использовались деньги фонда.
Из первого допроса судья огласила еще один интересный эпизод. В своих показаниях Хамзин указывал, что в октябре 2018 года через ООО «ГК Кучер» для губернатора на заводе Шпагина организовали мероприятие. Туда пригласили депутатов гордумы, заксобрания, глав районов.
— На мероприятии подавался коньяк иностранного производства, дорогое питание, организовали шикарное шоу, — указывал на допросе Хамзин. — Мне даже тяжело сказать, в какую сумму это легло. Завод был очень дорого оформлен. Могу сказать, что никаких смет не составлялось, никаких учетов не писали. На этом мероприятии я встретил Найданову. Она мне сказала: «Я вообще пришла посмотреть, как вы мои деньги тратите, как я оплачиваю все ваши гулянки». Из чего я сделал вывод, что это мероприятие тоже было оплачено из средств фонда, но не знаю, под видом какой благотворительной программы.
Группа компаний «Кучер» возникла еще в 2000 году как одноименное рекламно-политическое агентство. Возглавлявший его долгое время Григорий Куранов сейчас занимает пост заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева — бывшего губернатора Пермской области. На просьбу 59.RU прокомментировать упоминание ГК «Кучер» в суде Григорий Куранов ответил, что ушел из компании задолго до событий, о которых идет речь в уголовном деле, и ни следователи, ни суд ни в каком качестве его по этому вопросу не вызывали.
Во время рассмотрения в суде была закрытая часть заседания, на ней обсуждалось содержание переписок сотрудников администрации губернатора. В частности, из этих материалов следует, что экс-глава региона с семьей посещал престижные рестораны Перми, а после представители этих заведений приходили в краевую администрацию, чтобы с ними расплатились наличными из средств фонда «Содействие — XXI век». В суде озвучили сумму чека одного такого визита в ресторан — 18 тысяч рублей.
Также в суде озвучили, что в резиденции главы региона на улице Докучаева жил его советник Леонид Давыдов и деньги из средств фонда перечислялись и на его нужды — в частности, Давыдову не понравился слишком жесткий матрас, поэтому ему купили другой. По такой же схеме, как утверждает источник, ему покупали авиабилеты бизнес-класса. В материалах описан и конкретный случай: советник просил место 1А, но оно оказалось занято. Перед сотрудниками администрации поставили задачу освободить это место и пересадить пассажира, однако им оказался Филипп Киркоров — пересаживаться он отказался (редакция написала вопросы об этом случае самому Киркорову, но он не ответил на сообщение).
20 июня в суде Перми в качестве свидетеля допросили и экс-учредителя фонда «Содействие — XXI век». Павел Печенкин сообщил, что о хищениях ему известно не было. Тем не менее у него вызывало сомнения большое количество заказов на типографическую печать в период проведения предвыборной кампании губернатора Максима Решетникова, и он предполагает, что средства фонда могли уходить и на это.
27 июня гособвинитель Светлана Плотникова озвучила суммы чеков, которые нашли при обыске в фонде. Среди них чек в санаторий «Демидково» на 42 тысячи рублей, авиабилеты в бизнес-класс советнику экс-губернатора Леониду Давыдову, чеки из ресторанов. Например, из ресторана «Порта» — на 11 тысяч рублей, из «Кредо» — на 16,3 тысячи рублей, чеки из «Экспедиции» — на 6 тысяч рублей. На чеках стояла пометка «
— Я буду настаивать на допросе Максима Решетникова. Конечно, мы будем учитывать его рабочий график и рассмотрим возможность организовать его допрос через видео-конференц-связь, — прокомментировала 59.RU прокурор Светлана Плотникова.
Максим Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми. С 2010 по 2011 год был первым замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы. С 2012 по 2017 год Максим Решетников работал руководителем департамента экономической политики и развития Москвы. 18 сентября 2017 года назначен губернатором Пермского края. С 21 января 2020 года был назначен министром экономического развития России. В июне 2022 года попал под санкции США. Также в марте 2022 года попал под санкции Великобритании. Женат, воспитывает троих детей (сына и двух дочерей).