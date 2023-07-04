От кальяна до «мерседеса». На какие желания экс-губернатора Прикамья, а ныне министра экономики РФ растрачивали благотворительный фонд

— Я помню, что с помощницей губернатора мы ездили в мебельный магазин, она выбирала мебель и отправляла на согласование фото, что подойдет для резиденции, — рассказывал в суде Хамзин. — После этого она звонила Найдановой. Ей перечислялись на ее карту деньги, она оплачивала. Таким же образом купили детскую горку из Москвы за 500 тысяч рублей. За горкой помощница ездила в Москву и там выбирала ее. Горку доставили тоже в резиденцию. Откуда Найданова перечисляла деньги — я не знаю. Покупка горки не проходила через аппарат администрации.



В суде зачитали то, о чем Хамзин рассказывал ранее: «Лопаева мне пояснила, что фонд приобрел ориентировочно за 9 миллионов рублей "мерседес" для нужд губернатора Решетникова, который будет передан на баланс Управления по эксплуатации административных зданий (УЭАЗ). Мне Лопаева поставила задачу, чтобы я проконтролировал получение госномеров и установку спецсигналов на эту машину. Я понимал, что процедура госзакупки "мерседеса" не проводилась. И мне она объясняла, что данный автомобиль надо передать на баланс УЭАЗ в виде благотворительности».