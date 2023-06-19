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Кровавая резня в купе: попутчик напал на двух пассажиров барнаульского поезда — видео с места происшествия (18+)

По данным источника НГС, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии

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Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью

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В полицию Ижевска доставили пассажира поезда из Барнаула: 19 июня он напал с ножом на двух попутчиков в купе.

О нападении в барнаульском поезде в редакцию НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

— 2 пассажира в тяжелом состоянии, — сообщил собеседник, предоставив видео с места инцидента.

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Осторожно, шокирующие кадры

Видео: читатель НГС

Напавшего с ножом задержали транспортные полицейские и доставили в отделение в Ижевске. Редакция направила запрос в ОАО «РЖД». В компании сообщили, что за комментарием нужно обращаться в управление МВД на транспорте.

Официально эту информацию в Управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому округу на момент публикации материала не прокомментировали. Но информацией о ситуации уже владеют местные следователи СКР.

— Материалы о данном происшествии в управление СК на транспорте не передавались. Однако сообщаем, что выяснением обстоятельств занимается линейный отдел транспортной полиции Ижевска. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили НГС в Центральном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.

Сегодня стало известно, что 16-летний подросток попался на уличном разбое: вместе с напарником он напал с ножом на прохожего в Новосибирске.

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