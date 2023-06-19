Кровавая резня в купе: попутчик напал на двух пассажиров барнаульского поезда — видео с места происшествия (18+)

В полицию Ижевска доставили пассажира поезда из Барнаула: 19 июня он напал с ножом на двух попутчиков в купе.
О нападении в барнаульском поезде в редакцию НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
— 2 пассажира в тяжелом состоянии, — сообщил собеседник, предоставив видео с места инцидента.
Напавшего с ножом задержали транспортные полицейские и доставили в отделение в Ижевске. Редакция направила запрос в ОАО «РЖД». В компании сообщили, что за комментарием нужно обращаться в управление МВД на транспорте.
Официально эту информацию в Управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому округу на момент публикации материала не прокомментировали. Но информацией о ситуации уже владеют местные следователи СКР.
— Материалы о данном происшествии в управление СК на транспорте не передавались. Однако сообщаем, что выяснением обстоятельств занимается линейный отдел транспортной полиции Ижевска. Возбуждено уголовное дело по
Сегодня стало известно, что