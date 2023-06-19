Крестный папа. Как сибирский бизнесмен отправил в колонию лучшего друга и своего крестника — они назвали его прихлебателем

Новосибирцы Вадим и Игорь Назаровы выслушали приговор за групповое вымогательство. Суд посчитал, что отец и сын ворвались в дом к бывшему другу семьи Игорю К., избили и потребовали от него миллионы рублей. У подсудимых своя версия: вторжение якобы произошло на эмоциях, но о деньгах речи не шло. «Жертва нападения», по их словам, послал куда подальше человека, за чей счет прожил значительную часть своей жизни. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов пообщался со всеми сторонами конфликта и выяснил детали запутанной истории.
Верные друзья
Вадим и Игорь подружились еще в 70-х годах прошлого столетия. Вместе учились в техникуме на Первомайке, вместе гуляли, когда женились, начали дружить семьями. Невестка Вадима Назарова Дарья говорит, что ее свекор был активным и более предприимчивым парнем: он занялся бизнесом, но про лучшего друга никогда не забывал — всегда его «тянул за собой».
— У них были братские отношения, они всё делили пополам. Поэтому, когда Вадим организовал бизнес по продаже автомобильных запчастей, нарек Игоря директором. При этом он ничем не занимался и собственных проектов у него не было. Таких людей называют прихлебателями, — отметила женщина в разговоре с корреспондентом НГС.
По словам Дарьи, когда Вадим стал зарабатывать солидные деньги, он начал материально поддерживать своего лучшего друга, считая, что они вместе должны выбиться «из грязи в князи». Он, уверяет женщина, покупал Игорю машины, помогал строить дом, оплачивал совместные путешествия за границу, дал доступ к кассе фирмы. Игорь, по ее словам, мог взять даже крупную сумму денег. Вадим настолько был предан своему другу, что назвал сына в его честь и попросил стать мальчику крестным отцом.
— Мой муж — Игорь-младший, всегда считал крестного вторым отцом. Они вместе ездили в Таиланд, катались на лыжах в Шерегеше
Отношения испортились в 2016 году. Тогда друзья превратились в злейших врагов, отметила женщина.
Должен, но не обязан?
В 2016 году Вадим Назаров принял решение развестись с женой. Предприниматель собрался переехать за границу: часть своего бизнеса он планировал продать, часть — оставить повзрослевшему
— Он говорит, мол, Вадик, давай мою долю. А Вадик говорит: «За что? Ты получал деньги всё это время, можно сказать, ни за что, какая доля?» Они поссорились, подрались. При этом важно понимать, что во время дружбы они периодически дрались — так выяснять отношения для них было в порядке вещей, — пояснила невестка Вадима.
В итоге Назаров переехал в Черногорию, где купил гостиницу после продажи части бизнеса в Новосибирске. Общение с уже бывшим лучшим другом прекратилось.
Через пять лет, в ноябре 2021 года, предприниматель прилетел в столицу Сибири на рождение внука. Игорь Назаров встретил отца. За праздничным столом вспомнили про крестного, решили ему позвонить.
— Мой муж хотел высказать обиду: у него было два отца — в итоге один уехал за границу, а второй просто пропал. Его в 18 лет оставили с проблемным бизнесом один на один. Он позвонил крестному выяснить, куда же он пропал. Тот сказал: «Поздравляю с рождением сына, но отец твой пусть идет на ***». Это было на громкой связи, Вадим это всё слышал. Учитывая, сколько всего он сделал для этого человека, в нем разыгралась ярость. Он говорит сыну: «Всё, поехали», — рассказывает Дарья.
По ее словам, в дом к Игорю пошел один Вадим. Не достучавшись до хозяев, он взял лопату, разбил окно на веранде, открыл дверь, и внутри завязалась драка. Игорь-младший, сидя в машине с еще одним человеком, услышал крики, прибежал в дом и увидел, как крестный душит его родного отца. Парень ввязался в драку. В этот момент приехали сотрудники Росгвардии.
— Уже при сотрудниках Вадим начал ходить по дому и бить вещи: телевизор, ноутбук, статуэтки сувенирные, которые были привезены из совместных путешествий. Он кричал, что он за это всё заплатил, а Игорь ему «должен». Но это было на эмоциях, никаких конкретных сумм Вадим не заявлял, потому что не собирался требовать с него деньги. Это был скорее крик отчаяния и разочарования в человеке, — объясняет Дарья.
Всех участников потасовки увезли в отдел полиции, откуда через несколько часов отпустили. На следующий день, протрезвев, Вадим перевел бывшему лучшему другу
«С меня требовали 20 миллионов»
Звонок корреспондента НГС немало удивил потерпевшего. Игорь уверенно заявил, что родственники Назаровых «проплатили» публикацию, чтобы про него написали «херню».
— Какое дело читателям до этого уголовного преступления? Зачем вы это раздуваете? Напали на мою семью, в моем доме. Зачем нужны такие статьи? Зачем вы в общество вкидываете эту грязь? Есть в жизни, наверное, более приятные моменты, которые нужно освещать, а не освещать уголовщину? Скажите, кто у вас редактор главный, хочу с ним поговорить. Я лучше с ним пообщаюсь, я просто понимаю, что у вас предвзятое какое-то… ничего себе, они решили к журналисту обратиться, молодцы, — рассуждал собеседник.
Он посоветовал взять его версию из материалов дела. В протоколе допроса (имеется в распоряжении редакции) говорится, что между Игорем и Вадимом Назаровым до
— В 2017 году Назаров пришел ко мне в офис в состоянии алкогольного опьянения и сказал, что я ему должен
Он ничего не слышал о бывшем лучшем друге до осени 2021 года. Разговор с крестником, уверяет мужчина, был тоже о деньгах: Игорь-младший якобы уже по телефону затребовал с него
Через 5–10 минут после разговора, по его словам, во дворе появились три человека, которые начали штурмовать его дом. Он сказал жене нажать тревожную кнопку Росгвардии, а сам ввязался в драку с отцом и сыном Назаровыми. Игорь уверяет, что его попросту избили.
— Вадим начал в мой адрес высказывать угрозы, что он меня зарежет, говорил, что мой дом сожгут, а также требовал деньги, постоянно говорил: «Где деньги? Дай денег». Конкретную сумму он не озвучивал, но я так понимаю, речь шла о
Он подтвердил, что росгвардейцы присутствовали, когда Назаров-старший начал крушить вещи в его доме. При этом в суде Игорь отметил, что почти все разбитые вещи: телевизор, ноутбук, планшет — он купил всего несколько лет назад, когда общение с Вадимом уже прекратилось. Он подчеркнул, что сегодня у него свой бизнес, он хорошо зарабатывает. При этом и Назаровых он назвал «обеспеченными людьми», признав, что после инцидента ему на счет поступили
— Я посчитал, что это разбойное нападение на меня. Я посчитал, что это открытое завладение моим имуществом. Я прошу назначить наказание подсудимым на усмотрение суда, — заявил Игорь на процессе.
Приговор — 7 лет колонии строго режима для Назаровых — в законную силу еще не вступил. Их адвокаты подали апелляцию на решение, считая, что в действиях отца и сына нет состава преступления по статье «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору».
Игорь в беседе с корреспондентом НГС заявил, что желает поскорее забыть о произошедшем.
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