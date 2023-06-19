Крестный папа. Как сибирский бизнесмен отправил в колонию лучшего друга и своего крестника — они назвали его прихлебателем

По ее словам, в дом к Игорю пошел один Вадим. Не достучавшись до хозяев, он взял лопату, разбил окно на веранде, открыл дверь, и внутри завязалась драка. Игорь-младший, сидя в машине с еще одним человеком, услышал крики, прибежал в дом и увидел, как крестный душит его родного отца. Парень ввязался в драку. В этот момент приехали сотрудники Росгвардии.



— Уже при сотрудниках Вадим начал ходить по дому и бить вещи: телевизор, ноутбук, статуэтки сувенирные, которые были привезены из совместных путешествий. Он кричал, что он за это всё заплатил, а Игорь ему «должен». Но это было на эмоциях, никаких конкретных сумм Вадим не заявлял, потому что не собирался требовать с него деньги. Это был скорее крик отчаяния и разочарования в человеке, — объясняет Дарья.

