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Капитан полиции забрал паспорт у гражданки Вьетнама и потребовал 250 тысяч за возврат

Силовик вымогал деньги за мнимые нарушения миграционного законодательства

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Экс-силовику вынесли приговор

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Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего сотрудника отдела иммиграционного контроля новосибирской полиции Виктора Лунева. Его признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

По версии следствия, в феврале 2023 года капитан полиции Лунев вместе с замруководителя одного из отделов миграционного управления полиции вымогал 250 тысяч рублей у гражданки Вьетнама. Силовики обещали не привлекать иностранку к административной ответственности за якобы допущенные миграционные нарушения. Лунев изъял у женщины паспорт, получил первый транш в размере 70 тысяч рублей, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

Лунев В. Ю. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в два года и лишением права занимать должности в государственных органах в течение двух лет, — сообщил корреспонденту НГС источник в суде. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении подельника Лунева еще рассматривается. Он свою вину не признает.

В мае суд вынес приговор экс-инспекторам ДПС, которые оказали «помощь» соседу за нарушение ДТП. Они тоже получили условные сроки.

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