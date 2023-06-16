Капитан полиции забрал паспорт у гражданки Вьетнама и потребовал 250 тысяч за возврат

По версии следствия, в феврале 2023 года капитан полиции Лунев вместе с замруководителя одного из отделов миграционного управления полиции вымогал 250 тысяч рублей у гражданки Вьетнама. Силовики обещали не привлекать иностранку к административной ответственности за якобы допущенные миграционные нарушения. Лунев изъял у женщины паспорт, получил первый транш в размере 70 тысяч рублей, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

