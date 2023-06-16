Капитан полиции забрал паспорт у гражданки Вьетнама и потребовал 250 тысяч за возврат

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего сотрудника отдела иммиграционного контроля новосибирской полиции Виктора Лунева. Его признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ).
По версии следствия, в феврале 2023 года капитан полиции Лунев вместе с замруководителя одного из отделов миграционного управления полиции вымогал
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Уголовное дело в отношении подельника Лунева еще рассматривается. Он свою вину не признает.
В мае суд вынес приговор экс-инспекторам ДПС, которые оказали «помощь» соседу за нарушение ДТП. Они тоже получили условные сроки.