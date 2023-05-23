Экс-инспекторов ДПС осудили в Новосибирске. Они получили условные сроки за «помощь» соседу

Суд установил, что инцидент произошел 29 апреля прошлого года. Находясь при исполнении должностных обязанностей, двое старших инспекторов полка ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску остановили автомобиль «Инфинити», водитель которого совершил административные правонарушения. Между тем выяснилось, что за рулем машины находился знакомый одного из инспекторов, который связан с последним «соседскими отношениями».

