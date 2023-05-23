Экс-инспекторов ДПС осудили в Новосибирске. Они получили условные сроки за «помощь» соседу

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников дорожно-патрульной службы Сергея Варламова и Евгения Петухова. Как сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда, их обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1. ст. 286 УК РФ).
Суд установил, что инцидент произошел 29 апреля прошлого года. Находясь при исполнении должностных обязанностей, двое старших инспекторов полка ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску остановили автомобиль «Инфинити», водитель которого совершил административные правонарушения. Между тем выяснилось, что за рулем машины находился знакомый одного из инспекторов, который связан с последним «соседскими отношениями».
— Варламов С. В. и Петухов Е. С., заведомо зная, что в действиях Лебедева Э. Э. имеются признаки, указывающие на событие административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.7, ч. 2 ст. 12.2 КоАП, превысили должностные полномочия, выразившееся в непривлечении Лебедева Э. Э. к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе суда.
Речь идет об управлении транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков (ст. 12.2 КоАП РФ), а также управлении автомобилем водителем без прав (12.7 КоАП РФ). Таким образом, сотрудники ДПС совершили действия, которые выходили за пределы их полномочий.
Приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников ведомства вынесли 22 мая 2023 года. Суд признал экс-инспекторов виновными в преступлении. Сергея Варламова приговорили к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно, Евгения Петухова — к 1 году условно.
В середине мая в Новосибирске оперативники собственной безопасности полиции поймали сотрудника ДПС с наркотиками в кармане. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.