Автоинспектора задержали с мефедроном: он пришел за закладкой на улицу Римского-Корсакова

По данным полиции, за автоинспектором долго следили, и когда он 11 мая 2023 года пришел за закладкой на улицу Римского-Корсакова, оперативники были наготове:

— При личном досмотре у сотрудника был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения, массой около 1 грамма, — сообщили в полиции.