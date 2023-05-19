Автоинспектора задержали с мефедроном: он пришел за закладкой на улицу Римского-Корсакова

Оперативники собственной безопасности полиции поймали сотрудника ДПС с наркотиками в кармане. Об этом сегодня, 19 мая, рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
По данным полиции, за автоинспектором долго следили, и когда он 11 мая 2023 года пришел за закладкой на улицу Римского-Корсакова, оперативники были наготове:
— При личном досмотре у сотрудника был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения, массой около 1 грамма, — сообщили в полиции.
Следственное управление СК России по Новосибирской области уже возбудило уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотиков).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ленинский районный суд принял решение отправить молодого человека под домашний арест по крайней мере на ближайшие 2 месяца, на время проведения следствия и служебной проверки его отстранили от работы.
Ранее НГС писал о том, как сотрудника ДПС задержали в Краснообске. Он перевозил марихуану в собственной машине.