Инспектора ДПС задержали с наркотиками в Краснообске — он перевозил марихуану на машине

По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, сотрудники ДПС во время несения службы остановили коллегу на улице Восточной.

— Был остановлен автомобиль Mazda под управлением водителя 1998 г. р. При осмотре транспортного средства были обнаружены 2 пакетика с веществом растительного происхождения, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является каннабисом, общей массой около 6 граммов.