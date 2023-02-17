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Тема дняАвтоинспектора задержали с наркотиками
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Инспектора ДПС задержали с наркотиками в Краснообске — он перевозил марихуану на машине

Теперь полицейскому грозит увольнение и срок в колонии

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Полицейские остановили коллегу практически случайно

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Вечером 15 февраля в поселке Краснообск под Новосибирском задержали сотрудника региональной ГИБДД. По данным следствия, на своей личной машине он вез несколько пакетиков с марихуаной.

По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, сотрудники ДПС во время несения службы остановили коллегу на улице Восточной.

— Был остановлен автомобиль Mazda под управлением водителя 1998 г. р. При осмотре транспортного средства были обнаружены 2 пакетика с веществом растительного происхождения, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является каннабисом, общей массой около 6 граммов.

В полиции отметили, что 24-летний молодой человек ехал на личной машине, в свободное от службы время. Сейчас по факту произошедшего проводится служебная проверка, по результатам которой молодого человека уволят из органов внутренних дел.

В пресс-службе областного следственного управления СК корреспонденту НГС сообщили, что не владеют информацией по делу.

Ранее НГС писал о том, почему в Новосибирске стали часто задерживать полицейских. Мы собрали самые громкие истории за последнее время.

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