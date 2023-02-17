Инспектора ДПС задержали с наркотиками в Краснообске — он перевозил марихуану на машине

Вечером 15 февраля в поселке Краснообск под Новосибирском задержали сотрудника региональной ГИБДД. По данным следствия, на своей личной машине он вез несколько пакетиков с марихуаной.
По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, сотрудники ДПС во время несения службы остановили коллегу на улице Восточной.
— Был остановлен автомобиль Mazda под управлением водителя 1998 г. р. При осмотре транспортного средства были обнаружены 2 пакетика с веществом растительного происхождения, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является каннабисом, общей массой около 6 граммов.
В полиции отметили, что
В пресс-службе областного следственного управления СК корреспонденту НГС сообщили, что не владеют информацией по делу.
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