«Пришлете деньги на электронную почту?» Странное предложение поступило журналисту из Великобритании — что было дальше

Настроение в тот вечер у меня было хорошее: пятница, коньяк, настоящий курт и приятная компания. В общем, полнейшее благодушие и умиротворение. Но — чу, какое-то сообщение на WhatsApp с неизвестного длинного номера с префиксом +44. Это телефонный код Великобритании, но совершенно понятно, что номер сгенерирован: на том конце писали на отличном русском и даже запятые правильно расставляли.



«Илья, добрый день, — начал неизвестный. — Получили заявку на вывод вложенных финансов». Я понял, что такой заход, да еще и в переписке по мессенджеру, мне пока не встречался: надо, как говорится, брать, пока дают! И я благодушно ответил: «Хорошо, раз получили, то выводите». Дальше у мошенника (М) и меня (Я) состоялся диалог, который привожу без купюр.

