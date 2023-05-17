«Пришлете деньги на электронную почту?» Странное предложение поступило журналисту из Великобритании — что было дальше

В смутные и тяжелые времена наверх особенно активно всплывает всякая грязная пена. Сонмы аферистов, мошенников и прочих жуликов активно осваивают современные технологии и новые схемы отъема различных личных данных, с помощью которых очищают ваши банковские счета, залезают в ваши ноутбуки и компьютеры, а в итоге — всё равно в ваш карман. Корреспондент НГС Илья Калинин неоднократно попадал в число тех, кого мошенники достают по телефону. Иногда он просто сбрасывал и блокировал очередную «службу безопасности Сбербанка» или «Госуслуги», иногда разговаривал, изображая из себя простачка. В этот вечер был как раз такой случай: журналист решил вытянуть из мошенника ту информацию, которую они обычно сами вытягивают из доверчивых граждан. Далее — от первого лица.
Настроение в тот вечер у меня было хорошее: пятница, коньяк, настоящий курт и приятная компания. В общем, полнейшее благодушие и умиротворение. Но — чу, какое-то сообщение на WhatsApp с неизвестного длинного номера с префиксом +44. Это телефонный код Великобритании, но совершенно понятно, что номер сгенерирован: на том конце писали на отличном русском и даже запятые правильно расставляли.
«Илья, добрый день, — начал неизвестный. — Получили заявку на вывод вложенных финансов». Я понял, что такой заход, да еще и в переписке по мессенджеру, мне пока не встречался: надо, как говорится, брать, пока дают! И я благодушно ответил: «Хорошо, раз получили, то выводите». Дальше у мошенника (М) и меня (Я) состоялся диалог, который привожу без купюр.
М: — За вами числятся средства, которые вы не смогли вывести с брокерской платформы. Их, к сожалению, вывести уже невозможно. Но зато можно получить компенсацию в размере полностью или частично утраченных средств.
Я: — Хорошо, получайте компенсацию. Я разрешаю.
М: — Компенсация обычно составляет от 2000 евро. Для начала оформления компенсации необходимо заполнить анкету.
Я: — Заполняйте.
М: — На какую электронную почту кинуть вам анкету? Компенсация будет начислена вам. Вам необходимо заполнить анкету.
Я: — Сами заполните, я вам доверяю.
М: — Вы не хотите с нами сотрудничать? Так и скажите. Зачем вы так общаетесь?
Я: — Вы, что ли, обиделись? Не обижайтесь, пожалуйста.
М: — Илья, я же с вами нормально общаюсь. Хочу вам помочь вернуть ваши деньги. Я понимаю, что вы попали в такую себе ситуацию. Нам действительно очень жаль.
Я: — Так и я с вами нормально общаюсь, что же вы? Спасибо за помощь. Выводите, пожалуйста. Я не против.
М: — Вы торговали на бирже? Закидывали деньги на какие-то сайты? Мне необходимо понять, где конкретно ваши деньги зависли?
Я: — Да меня самого очень интересует вопрос: где конкретно мои деньги?
(Примерно здесь я подумал, что на месте мошенника уже давно бы понял: надо мной издеваются. Но на том конце не теряли надежду и продолжали писать).
М: — По вашим данным числится верифицированный брокерский счет. На данный момент счета платформы, на которой вы работали, заблокированы. А участники, работающие на этой платформе, имеют возможность получить компенсацию вложенных средств. Мы сможем вам помочь полностью или частично вывести деньги. Платформа, счета которой арестовали, называется Ava Group. Она насчитывает более чем 50 сайтов. На одном из них вы и зарегистрированы.
Я: — Вот видите, вы всё знаете хорошо и без меня.
М: — Вы будете заполнять форму на оформление компенсации? Или вам это не нужно?
Я: — Заполняйте за меня. Я разрешаю.
М: — Ясно. Я аннулирую вашу заявку на вывод вложенных средств. Всего хорошего.
(В этот момент я решил, что всё закончилось, но всё же рискнул продолжить).
Я: — Нет! Не аннулируйте! Ну как же я без этих денег? Мы могли бы их поделить пополам. Неужели они вам не нужны? Часть моих денег… Вы согласны на 15%?
(Вот тут я бы окончательно понял, что надо мной стебутся. Но там продолжали гнуть свою линию).
М: — Мы работаем по договору. По условиям договора после получения компенсации вы оплачиваете нам 10% от вашей компенсации. Если вас устраивают наши условия, можем продолжить оформление компенсации.
Я: — Я вам заплачу 20%. Продолжайте оформлять.
М: — Мы работаем только по условиям договора! Вы должны понимать, что мы не можем всё сделать сами. Либо вы сотрудничаете с нами, либо я закрываю ваше дело.
Я: — Хорошо, если вам не нужны деньги, я отдам вам 10%.
М: — Других вариантов, к сожалению, нет.
Я: — Так я сотрудничаю же! Не сердитесь.
М: — Киньте электронную почту.
Я: — Вы пришлете мне деньги на электронную почту?
(После этого вопроса я решил, что сейчас меня точно пошлют, но нет. На том конце не теряли надежду, хотя уже стали писать капслоком).
М: — Я пришлю вам АНКЕТУ на электронную почту!
Я: — Какие вопросы там будут? Я готов на них ответить здесь.
М: — Мы не начисляем вам деньги. Мы помогаем оформить компенсацию, чтобы вы не напрягались, делая это самостоятельно. Мы должны подать заявку в ЕЦБ — Европейский центральный банк. Если они утвердят заявку, тогда ЕЦБ начислит вам деньги на тот номер счета, который укажете. Я могу и тут задать вам вопрос. Вы можете и тут на них ответить. Заполню анкету за вас. Это не проблема. Только отвечайте нормально на вопросы.
Я: — А я разве не нормально с вами общаюсь? Мне кажется, вы предвзято ко мне относитесь.
М: — 1. Электронная почта. 2. ФИО. Пожалуйста, укажите свое полное имя, как указано в официальных документах. 3. Дата рождения. 4. Ваш номер телефона.
Я: — Зачем вам электронная почта? Вы же туда хотели отправить заявку, чтобы я ее заполнил. Но вы готовы заполнить анкету тут. Поэтому для чего вам электронная почта?
М: — Для связи с ЕЦБ! Они отправят на вашу почту письмо с информацией, необходимой для получения компенсации в вашем банке. Это конфиденциальная информация. Мы не можем получить за вас это письмо.
Я: — Так пусть они вам ответят. Я нанимаю вас своим представителем. За 20% вы готовы? Это минимум 400 евро.
(Мне казалось, что тут уже самый последний глупец на земле понял бы, что над ним издеваются. Но мне попался кремень).
М: — С вашей электронной почтой никто ничего не сможет сделать! Подумайте логично. Я не прошу у вас ПИН-код от карточки. Это обычная электронная почта, которую вы вводите каждый раз, когда где-то регистрируетесь. Я понимаю, что вас обманули брокеры. Что вы боитесь кому-то довериться.
Я: — Нет, я вам доверяю. Поэтому готов вас сделать своим представителем.
М: — Ну так напишите вашу электронную почту. Это самое простое.
Я: — За 25%? Вам нужны минимум 500 евро?
(Вот теперь точно: должны послать).
М: — Что вы будете мне говорить, когда я попрошу кинуть банковский счет для компенсации? ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ БЕЗ ВАШИХ ДАННЫХ?????????? (Капслок и одиннадцать вопросительных знаков). Получить компенсацию может только тот человек, которому она положена!!!!!!!!!!! Вы не понимаете? (Уже без капслока, но с одиннадцатью восклицательными знаками).
Я: — Вы сами, как мой представитель, юридически заверенный, получите деньги, потом заберете себе 25%.
(Я уже был готов запрашивать у неизвестного его паспортные данные якобы для подготовки доверенности, но кремень сточился, хотя и держал лицо до конца).
М: — Мы так не работаем. Извините.
Я: — Вам не нужны деньги? (Тут я добавил удивленный смайл с самыми большими глазами).
М: — Удачи вам в поисках регулятора, который работает на таких условиях.
Я: — Хорошо. 30%. Это отличное предложение! (Сложенные как для молитвы ладошки).
М: — Вы не понимаете такое, как «конфиденциальность информации». Да?
Я: — Я оформлю на вас доверенность. Вы же знаете, что это? Вы будете полностью представлять мои интересы. Официально! И юридически. За 30%.
(Мой анонимный собеседник промолчал).
Вся эта переписка длилась с небольшими паузами на протяжении часа. И зачем-то после молчания в три часа мне прислали такое сообщение: «Илья, если вы не можете дать ответ на элементарный вопрос, касающийся электронной почты, нам с вами нет смысла дальше общаться». Всё же недооценил я своего собеседника. Кремень! Но мне уже было лениво что-то отвечать. К тому же курт с коньяком к этому времени закончились.
Главное, что надо помнить во всём этом и объяснить своим пожилым родственникам: если тебе звонит или пишет в мессенджере неизвестный с «говорящей» аватаркой, типа «МВД», «Следственный комитет», «Госуслуги» и прочее, это — явно любитель чужих денег. Можно, конечно, его проверить: вежливо попросить подождать, пока ты включишь громкую связь и достанешь диктофон. Уверяю, звонящий сразу сбросит вызов. А можно отреагировать, как Масяня в известном мульте про звонок от директора. Но тогда, вероятно, вы еще немного пообщаетесь с анонимным собеседником.