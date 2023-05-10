«Сибирь» коррупционная. Как руководство ЛДС наживалось на мертвых душах — деньги исчезали на концертах Пугачевой и не только

Несмотря на то, что слово «райдер» в договорах артистов в конце 70-х — начале 80-х годов вряд ли фигурировало, требования бытового и технического характера у музыкантов, разумеется, были — вот только выполнять их было не на что. Кормить (и поить) артистов не то не предполагалось вовсе, не то предстояло делать за свой счет.



— В хищениях вину свою не признаю, признаю вину в халатности, — говорила следователю старший кассир Анна Смирнова. — Я действительно выдавала деньги не лицам, которые были указаны в ведомости, а другим. В том числе Стефюку и Ремизову, а также Сергею Муравлеву за сына.



— Все эти нарушения начались для того чтобы получить больше доходов для спортивного клуба «Сибирь», то есть, чтобы выполнить план, — подтверждал Леонид Лифарь.



И всё же назвать обвиняемых, а в последствии и осужденных управленцев жертвами режима язык не поворачивается. Куда большие суммы, нежели шли на райдеры и перевыполнение плана, оседали в карманах коррупционеров — по крайней мере, тех, кто был на больших должностях.

