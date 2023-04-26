СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 81.55
eur 90.03
Тема дняМогилы погибших из ЧВК «Вагнер»
Все новости
Все новости

Начали доставать коллекторы: сибиряку через суд пришлось доказывать, что он не брал микрокредит, — возбуждено дело

Деньги мог обманом получить его родственник

2 098

Кто все-таки получил деньги, сейчас придется разбираться полиции

Поделиться

Жителю Кузбасса пришлось через суд доказывать, что он не оформлял микрокредит после того, как коллекторы подали на него иск.

На имя 40-летнего мужчины в конце октября 2021 года был оформлен микрокредит в 7 тысяч рублей под 365% годовых и со сроком возврата — 21 день. Через полгода коллекторы стали перепродавать друг другу долг, и в итоге право требования долга с заемщика получила коллекторская компания из Москвы «Айди Коллект».

— К этому времени долг мариинца по договору микрозайма увеличился в 2,5 раза, и коллекторы обратились в суд с требованием взыскания образовавшейся задолженности, — объяснили в пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области.

Мужчина также обратился в суд.

— Суд установил, что действительно в конце октября был заключен договор микрозайма. Но номер телефона, указанный в анкете клиента микрофинансовой компании, принадлежит не мариинцу, а его жене, что было подтверждено оператором сотовой связи. Более того, в материалах дела имеется информация ПАО «Сбербанк», согласно которой в день заключения договора займа на банковский счет мариинца деньги от микрофинансовой компании не поступали, а были переведены на банковский счет его родственника, — отметили в суде.

Коллекторской компании отказали в удовлетворении иска, так как деньги кузбассовец не получил. В суде уточнили, что родственник мужчины мог воспользоваться его паспортными данными, чтобы обманом получить деньги. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее НГС писал, что несколько сотен человек со всей России неожиданно обнаружили, что должны микрокредитной организации из Новосибирска и долги их давно просрочены. И «неожиданно» здесь — отнюдь не преувеличение. У пострадавших вдруг списывали деньги с карты или они получали судебные приказы о списании суммы задолженности.

По теме

МикрокредитСудМошенничествоДеньги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter