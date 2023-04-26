Начали доставать коллекторы: сибиряку через суд пришлось доказывать, что он не брал микрокредит, — возбуждено дело

Жителю Кузбасса пришлось через суд доказывать, что он не оформлял микрокредит после того, как коллекторы подали на него иск.
На имя 40-летнего мужчины в конце октября 2021 года был оформлен микрокредит в
— К этому времени долг мариинца по договору микрозайма увеличился в 2,5 раза, и коллекторы обратились в суд с требованием взыскания образовавшейся задолженности, — объяснили в пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области.
Мужчина также обратился в суд.
— Суд установил, что действительно в конце октября был заключен договор микрозайма. Но номер телефона, указанный в анкете клиента микрофинансовой компании, принадлежит не мариинцу, а его жене, что было подтверждено оператором сотовой связи. Более того, в материалах дела имеется информация ПАО «Сбербанк», согласно которой в день заключения договора займа на банковский счет мариинца деньги от микрофинансовой компании не поступали, а были переведены на банковский счет его родственника, — отметили в суде.
Коллекторской компании отказали в удовлетворении иска, так как деньги кузбассовец не получил. В суде уточнили, что родственник мужчины мог воспользоваться его паспортными данными, чтобы обманом получить деньги. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее НГС писал, что несколько сотен человек со всей России неожиданно обнаружили, что должны микрокредитной организации из Новосибирска и долги их давно просрочены. И «неожиданно» здесь — отнюдь не преувеличение. У пострадавших вдруг списывали деньги с карты или они получали судебные приказы о списании суммы задолженности.