Начали доставать коллекторы: сибиряку через суд пришлось доказывать, что он не брал микрокредит, — возбуждено дело

Жителю Кузбасса пришлось через суд доказывать, что он не оформлял микрокредит после того, как коллекторы подали на него иск.



На имя 40-летнего мужчины в конце октября 2021 года был оформлен микрокредит в 7 тысяч рублей под 365% годовых и со сроком возврата — 21 день. Через полгода коллекторы стали перепродавать друг другу долг, и в итоге право требования долга с заемщика получила коллекторская компания из Москвы «Айди Коллект».