«Нужно оставить записку»: жительницы Новосибирска обворовали квартиру в Томске — в жилье их впустил ребенок

Суд в Томске вынес приговор по уголовному делу о серии краж в отношении двух жительниц Новосибирска в возрасте 23 и 26 лет. Как сообщили в пресс-службы прокуратуры региона, сибирячки обворовали несколько квартир, обманув малолетнюю девочку и пожилого мужчину.
Суд установил, что женщины приехали в 2019 году в Томск, чтобы совершить несколько квартирных краж. Сибирячки проникли в жилье обманным путем.
— В одну из квартир их впустила малолетняя девочка, которой они сообщили о том, что им нужно оставить записку для ее матери. Из жилого помещения девушки похитили золотые изделия на сумму свыше 40 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Еще одна кража произошла на следующий день после того, как женщины попали в квартиру с ребенком. Жительницы Новосибирска встретили на улице пожилого мужчину и представились социальными работниками. Под предлогом проверки денежных средств в связи с предстоящей заменой банкнот они проникли в жилье мужчины, где заменили сбережения пенсионера на билеты банка приколов — ущерб от их действий составил около 50 тысяч рублей.
В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что в декабре 2019 года 23-летняя жительница Новосибирска вновь приехала в Томск, где вместе с другой знакомой проникла еще в две квартиры, обманув малолетних детей. Они сообщили несовершеннолетним, что им необходимо оставить записки для матерей. Ущерб от этих краж составил более 90 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении жительниц Новосибирска возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Октябрьский районный суд Томска признал сибирячек виновными и приговорил 23-летнюю женщину к 5 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ее соучастница получила 4 года исправительной колонии общего режима.
— Последней, находящейся в состоянии беременности и имеющей двух малолетних детей, предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста, — сообщили в ведомстве.
В конце марта НГС сообщал о том, что в 13-летний мальчик попался на краже японских пирожков онигири в одном из магазинов Заельцовского района. Ребенка увезли в полицию.