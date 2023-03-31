«Нужно оставить записку»: жительницы Новосибирска обворовали квартиру в Томске — в жилье их впустил ребенок

— В одну из квартир их впустила малолетняя девочка, которой они сообщили о том, что им нужно оставить записку для ее матери. Из жилого помещения девушки похитили золотые изделия на сумму свыше 40 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.



Еще одна кража произошла на следующий день после того, как женщины попали в квартиру с ребенком. Жительницы Новосибирска встретили на улице пожилого мужчину и представились социальными работниками. Под предлогом проверки денежных средств в связи с предстоящей заменой банкнот они проникли в жилье мужчины, где заменили сбережения пенсионера на билеты банка приколов — ущерб от их действий составил около 50 тысяч рублей.

