13-летний мальчик попался на краже японских онигири в магазине: его отвезли в полицию

Вчера, 23 марта, 13-летнего мальчика обвинили в краже японских пирожков онигири в одном из магазинов Заельцовского района. Так как ребенок попался на проступке не в первый раз, его увезли в полицию, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
Всего за вчерашний день за кражи из магазинов задержали 7 детей — 2 девочек и 5 мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет. Всплеск детской преступности в «Гвардии» связали с началом школьных каникул.
— Мальчишки воровали продукты питания и напитки. В числе похищенного дважды встречались сытные японские пирожки — онигири, кола и лимонад, напитки-энергетики, сэндвичи и шоколад. Сумма ущерба, причиненного этими кражами, — от 700 рублей, — рассказали в агентстве безопасности.
Кроме того, 13-летняя девочка пыталась вынести из магазина баночку крема стоимостью 210 рублей, 11-летняя — несколько жевательных резинок, примерно на 100 рублей.
— Во всех случаях задержаний на место происшествия вызывались родители пойманных на воровстве детей, и взрослые, как правило, принимали предложение администраций магазинов и оплачивали стоимость украденного. А вот мамы и папы, не справляющиеся с вступившими на криминальный путь детьми, сами настаивали на вызове полиции, — пояснили в «Гвардии».
В итоге из 7 задержанных детей двоих передали в полицию.
Иногда родители детей, попавшихся на воровстве, конфликтуют с сотрудниками магазина. В среду, 22 марта, в один из супермаркетов Ленинского района вызвали ГБР из-за несовершеннолетней девочки, которая пыталась украсть еду. Приехавшая к ребенку мама накричала на охранников и позвонила адвокату.