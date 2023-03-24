13-летний мальчик попался на краже японских онигири в магазине: его отвезли в полицию

Вчера, 23 марта, 13-летнего мальчика обвинили в краже японских пирожков онигири в одном из магазинов Заельцовского района. Так как ребенок попался на проступке не в первый раз, его увезли в полицию, рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».