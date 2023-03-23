Девочка пыталась украсть картошку и лимонад из магазина в Новосибирске. Продавцы вызвали ГБР, а мама набрала адвокату

Вчера, 22 марта, в один из супермаркетов Ленинского района вызвали сотрудников агентства безопасности «Гвардия». ГБР вызвали из-за несовершеннолетней девочки, которая пыталась украсть еду.
— Дежуривший в магазине охранник рассказал, что задержал несовершеннолетнюю девочку — она пыталась украсть две упаковки картошки быстрого приготовления и бутылку лимонада, — рассказали в «Гвардии».
На вопрос гвардейцев девочке, действительно ли она украла продукты, та молча кивнула. Бойцы ГБР связались с мамой ребенка и попросили ее приехать в магазин:
— Примчавшаяся женщина немедленно устроила скандал. Она заявила, что уже связалась с адвокатом и получила разъяснение о том, что охранники не имеют права задерживать несовершеннолетних, — рассказали в агентстве безопасности.
На это начальник службы безопасности супермаркета предъявил женщине доказательства 6 фактов совершенных девочкой краж — все они были зафиксированы системой наблюдения. Ущерб по ним был около 10 тысяч рублей.
— В числе похищенного были игрушки, сладости и другие продукты питания, — пояснили в «Гвардии».
После этого бойцы ГБР сообщили о задержании в дежурную часть полиции, куда и доставили девочку вместе с мамой.
В начале недели из магазина в Ленинском районе 40-летний мужчина попытался украсть 17 шоколадных яиц «Киндер-сюрприз».