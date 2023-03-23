Девочка пыталась украсть картошку и лимонад из магазина в Новосибирске. Продавцы вызвали ГБР, а мама набрала адвокату

На вопрос гвардейцев девочке, действительно ли она украла продукты, та молча кивнула. Бойцы ГБР связались с мамой ребенка и попросили ее приехать в магазин:

— Примчавшаяся женщина немедленно устроила скандал. Она заявила, что уже связалась с адвокатом и получила разъяснение о том, что охранники не имеют права задерживать несовершеннолетних, — рассказали в агентстве безопасности.