«Не хотелось переставать с ней говорить»: как прошли последние дни новосибирской бабушки, с которой жестоко расправился сосед

В новосибирском Академгородке утром 12 марта в квартире на улице Терешковой, 20 произошел пожар. Дым, идущий из окна, заметила проходившая мимо женщина, которая и вызвала пожарных. Приехав на место, они обнаружили в квартире тело пенсионерки Людмилы Мещеряковой. По предварительной информации, женщину убили, а квартиру пытались поджечь, чтобы скрыть следы преступления. Ее внучка Оксана Глебова рассказала НГС, что случилось той ночью.
Провела последний день с дочерью
4 марта Людмиле Алексеевне, которую родственники любя называли Люлей, исполнилось 86 лет. Женщину поздравляла вся семья, фото и открытки с поздравлениями прислали родственники из Германии, а внучка Оксана писала о событии в соцсетях, где бабушку поздравили и подписчики.
После этого, по словам девушки, она разговаривала с Людмилой Алексеевной на 8 Марта. Оксана поздравила бабушку, которая смотрела концерт, пожелала, чтобы у нее все было хорошо, пообещала скоро приехать в гости на пирожки.
— Почему-то в наш последний разговор мне совсем не хотелось переставать с ней говорить, — позже напишет Оксана на своей странице.
За несколько дней до трагедии Людмила звонила дочери Елене (это мать Оксаны). Она сказала, что на кухне протек кран. Позже она перезвонила и сказала, что к ней заходил сосед и все отремонтировал.
Днем 11 марта Елена приехала в гости к матери. Женщины провели вместе почти весь день, сходили на почту, выписали любимую газету Людмилы Алексеевны. Дочь со своим мужем довезла женщину до подъезда и убедилась, что та зашла в здание. Это было около 17–18 часов.
Думали, что звонят мошенники
На следующий день Оксане стали звонить с неизвестного номера. Девушка не отвечала, потому что боялась, что это могут быть мошенники. Позже она все-таки перезвонила на этот телефон.
— Мне сказали, что бабушку нашли в квартире, насильственная смерть, квартиру пытались поджечь. Конечно, это было шокирующее сообщение. Стала звонить маме. Она сказала, что это все мошенники, не надо верить, они с бабушкой виделись вчера, — вспоминает Оксана.
Позже о трагедии сообщили Елене. В воскресенье вместе с Оксаной поехала в Следственный комитет. Их спросили, кто мог совершить убийство. Женщины назвали соседа, того самого, который ремонтировал кран пенсионерки. По словам Оксаны, он производил впечатление неблагополучного человека — недавно вышел из мест лишения свободы, выпивал.
— Так как он был подозреваемым, у него провели обыск в квартире. Нашли в кармане две флешки. Так как у нас дед был фотографом — он умер два года назад — у него было много фотографий. И когда полиция стала смотреть, что за флешки, на них нашли архивные снимки семьи. Они никак не могли к нему попасть. Бабушка не дала бы ему их. Она в абсолютном уме, сидела в интернете, заказывала себе одежду, ничего не забывала, все в порядке с этим. Если бы она даже их отдала, то сказала бы нам, — уверена внучка.
По словам внучки, других улик против мужчины не было. На следующий день, 13 марта, он признал свою вину на полиграфе.
Задушил и ушел спать
В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что 69-летний сосед пришел к Людмиле Алексеевне вечером 11 марта.
По версии следствия, конфликт произошел из-за личной неприязни и бытовых разногласий. Мужчина нанес соседке множество ударов, а затем задушил. Потом пошел к себе в квартиру, уснул, а утром решил избавиться от тела.
Для этого он облил квартиру керосином и поджог. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что подозреваемый инсценировал ограбление, устроил в квартире погром, взял личные вещи погибшей, и только после этого устроил поджог.
По словам Оксаны, тело пенсионерки обнаружили около 08:00 в воскресенье. Прохожая увидела, что из окна квартиры валит черный дым, и вызвала пожарных.
— Это был поджог. Когда пожарные приехали, дверь открылась сама, была не заперта. По всей квартире была разбросана бумага, которую подожгли. Причина гибели — не пожар. Заведено уголовное дело, сейчас специалисты разбираются в причинах гибели женщины. Она — ветеран труда, 1937 года рождения, — сообщил НГС Юрий Перязев, глава отдела ГО и ЧС по Советскому району.
Оксана и Елена заметили, что кроме флешек из квартиры пропали водка и коньяк, которые стояли в шкафу около двух лет, с похорон супруга Людмилы Алексеевны. Сама женщина не пила. Деньги она хранила на карте. Возможно, какая-то сумма была у нее в квартире, родственницы пока не обнаружили пропажи чего-либо еще.
Расследование преступления продолжается.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевны.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области 18-летнего парня обвиняют в убийстве 84-летней учительницы Валентины Перковой в ее собственном доме. По версии следствия, сибиряк хотел обокрасть ее и ночью проник в дом. Женщина проснулась, и после этого парень ударил ее ножом.