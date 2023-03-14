«Не хотелось переставать с ней говорить»: как прошли последние дни новосибирской бабушки, с которой жестоко расправился сосед

— Почему-то в наш последний разговор мне совсем не хотелось переставать с ней говорить, — позже напишет Оксана на своей странице.



За несколько дней до трагедии Людмила звонила дочери Елене (это мать Оксаны). Она сказала, что на кухне протек кран. Позже она перезвонила и сказала, что к ней заходил сосед и все отремонтировал.



Днем 11 марта Елена приехала в гости к матери. Женщины провели вместе почти весь день, сходили на почту, выписали любимую газету Людмилы Алексеевны. Дочь со своим мужем довезла женщину до подъезда и убедилась, что та зашла в здание. Это было около 17–18 часов.

