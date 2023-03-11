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Завышала зарплаты: бухгалтера обвинили в краже почти 2 миллионов рублей

Дело о мошенничестве передали в суд в Новосибирской области

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Бухгалтер могла переводить себе деньги на протяжении двух лет

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В Татарском районе Новосибирской области главного бухгалтера МУП «Водоканал» Ю. Сташкову обвиняют в краже почти двух миллионов рублей. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) поступило в Татарский районный суд.

— Органами предварительного следствия Сташкова обвиняется в том, что в период времени с 28.01.2020 по 13.05.2022, являясь главным бухгалтером МУП «Водоканал», вносила недостоверные сведения в реестры на перечисление денежных средств на свои счета, выразившиеся в завышении заработной платы, отпускных, аванса по заработной плате и алиментов, — рассказали в пресс-службе Татарского районного суда.

По версии следствия, бухгалтер перевела себе 1 961 827 рублей 52 копейки. Слушание по делу пройдет в конце марта.

В начале марта в Новосибирске закончили расследование дела о компании FORMAT MK, клиенты которой не дождались установки оплаченных кухонных гарнитуров и шкафов-купе.

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