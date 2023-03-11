Завышала зарплаты: бухгалтера обвинили в краже почти 2 миллионов рублей

— Органами предварительного следствия Сташкова обвиняется в том, что в период времени с 28.01.2020 по 13.05.2022, являясь главным бухгалтером МУП «Водоканал», вносила недостоверные сведения в реестры на перечисление денежных средств на свои счета, выразившиеся в завышении заработной платы, отпускных, аванса по заработной плате и алиментов, — рассказали в пресс-службе Татарского районного суда.