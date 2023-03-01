Совсем больные? В Первомайке из аптеки украли лекарства на 11 тысяч рублей

Полицейские разыскивают двух мужчин, подозреваемых в краже лекарств из аптеки. Силовики просят новосибирцев внимательно посмотреть видео.
Преступление произошло в аптеке на улице Сызранской в Первомайском районе. На записи видно, как двое мужчин заходят в помещение аптеки, оглядываются, затем несколько минут возятся с замком стеклянной витрины. Очевидно, им удалось взломать механизм, но воровать лекарства сразу они не стали, вышли. Мужчины вернулись через минуту, один, скорее всего, пошел отвлекать продавца, другой в этот момент открыл витрину и сложил в пакет первые попавшиеся лекарства.
— Предметом преступного посягательства стали медицинские препараты. Предварительная сумма ущерба составляет около 11 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе полицейского главка.
В результате силовики возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Полицейские просят новосибирцев опознать подозреваемых и сообщить информацию по телефонам:
Осенью прошлого года за ночь одни и те же люди обокрали два бара в центре Новосибирска. На каждое преступление ворам хватило меньше минуты.