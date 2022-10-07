Ночью в центре обокрали сразу два бара. Каждое нападение заняло меньше минуты: видео
Ущерб в одном из заведений оценили в 35 тысяч рублей
В центре Новосибирска сегодня ночью, 7 октября, ограбили два бара. Об этом журналисту НГС рассказали их владелицы.
Один бар находится по адресу Ленина, 3 — Why Think Just Drink.
— Сегодня ночью ограбили нас и бар Melomel (он находится на Красном проспекте. — Прим. ред.). Вскрыли заведение, вытащили кассы, рабочие телефоны у обоих баров. Судя по видео, ребята какие-то очень молодые. Всё повытащили и убежали, — сказала владелица заведения Кристина.
Судя по видео, грабителям хватило на всё 40 секунд.
Кристина оценивает ущерб в 35 тысяч рублей.
— У нас соседей всех пытались вскрыть еще. Соседний бар тоже наш и еще кофейня. Этот бар не удалось им вскрыть, а у кофейни оторвали ручку. Если бы вскрыли второй бар, были бы совсем другие суммы, — добавила Кристина.
Второй бар — Melomel — расположен по адресу Красный проспект, 24. Его совладелец Александр Русанов заметил, что всё сделали очень быстро — за полминуты:
— Забежали в бар, нашли что-то ценное и убежали. По большому счету, кроме банки пива и телефона сотрудника, — сказал Русанов.
Александр пояснил, что у его компании уже есть подобный опыт, поэтому меры безопасности были усилены прежде: в этот раз преступники кассу вскрыть не смогли. Теперь владельцы заведения намерены снова усилить меры безопасности.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области эту информацию подтвердили, уточнив, что в одно заведение грабители проникли около 2 часов ночи, а в другое — около 4 часов утра.
— Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Ущерб устанавливается. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, — уточнили в пресс-службе.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске на Троллейном жилмассиве четыре раза за месяц ограбили конкурента KFC — видео с камер наблюдения.