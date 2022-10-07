Ночью в центре обокрали сразу два бара. Каждое нападение заняло меньше минуты: видео

Кристина оценивает ущерб в 35 тысяч рублей.



— У нас соседей всех пытались вскрыть еще. Соседний бар тоже наш и еще кофейня. Этот бар не удалось им вскрыть, а у кофейни оторвали ручку. Если бы вскрыли второй бар, были бы совсем другие суммы, — добавила Кристина.

Второй бар — Melomel — расположен по адресу Красный проспект, 24. Его совладелец Александр Русанов заметил, что всё сделали очень быстро — за полминуты:



— Забежали в бар, нашли что-то ценное и убежали. По большому счету, кроме банки пива и телефона сотрудника, — сказал Русанов.