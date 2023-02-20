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Наступил на фанеру и провалился в шахту лифта: рабочий на стройке упал с высоты в 8 метров — кого за это накажут

Обвиняемый признал свою вину

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Погибшему было 34 года

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В Новосибирске завершили расследование в отношении инженера, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, из-за чего погиб работник (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Мужчина упал в шахту лифта с высоты 8 метров.

Трагедия произошла 27 сентября на стройке ЖК «Чернышевский» на Фабричной.

— В частности, вокруг лифтовой шахты не было ограждающих конструкций. В связи с этим работник, осуществлявший работы по обустройству опалубки на колонну около шахты лифта, наступил на лист фанеры, который свисал над ней, и упал с высоты более 8 метров. От полученных телесных повреждений работник скончался на месте, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Следователи собрали доказательную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

На сайте ЖК указано, что застройщик жилого комплекса — ООО «Альгеба». В компании пояснили, что погибший работал в фирме-подрядчике, которую привлекли для производства работ.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Альгеба» образовано в 2006 году. Учредитель компании — Владислав Крючков. Выручка организации на конец 2021 года составила 500,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 411,2 миллиона рублей. Владислав Крючков некоторое время был участником ООО СЗ «Расцветай на Гоголя».

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске осудили прораба за гибель пенсионерки. Она упала в шахту лифта в недостроенном общежитии НГТУ.

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ИнженерШахта лифта
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