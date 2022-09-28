Переломилась балка:
35-летний рабочий погиб на стройке нового ЖК около Димитровского моста
Мужчина упал с высоты трех метров на бетонное покрытие
Рабочий погиб на стройке нового жилого комплекса «Чернышевский», информацию об этом подтвердили в Следственном комитете по НСО. Как рассказали в СК, под мужчиной обрушилась балка, после чего он упал с высоты трех метров на бетонное покрытие.
Трагедия произошла вчера утром, 27 сентября, на стройке жилого комплекса «Чернышевский» на Фабричной. По данным следствия,
— СК России по НСО проводится уголовно-процессуальная проверка по
Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
НГС направил запрос застройщику ЖК «Чернышевский» по данному инциденту. На сайте жилого комплекса указано, что застройщик — ООО «Альгеба».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Альгеба» образовано в 2006 году. Учредитель компании — Владислав Крючков. Выручка организации на конец 2021 года составила 500,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 411,2 миллиона рублей. Владислав Крючков некоторое время был участником ООО СЗ «Расцветай на Гоголя».