Переломилась балка: 35-летний рабочий погиб на стройке нового ЖК около Димитровского моста

Рабочий погиб на стройке нового жилого комплекса «Чернышевский», информацию об этом подтвердили в Следственном комитете по НСО. Как рассказали в СК, под мужчиной обрушилась балка, после чего он упал с высоты трех метров на бетонное покрытие.

Трагедия произошла вчера утром, 27 сентября, на стройке жилого комплекса «Чернышевский» на Фабричной. По данным следствия, 35-летний рабочий на высоте трех метров выставлял опалубку, стоя на балке, которая переломилась. Мужчина упал с высоты на бетонное покрытие, от полученных повреждений мужчина погиб на месте.