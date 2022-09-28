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Переломилась балка: 35-летний рабочий погиб на стройке нового ЖК около Димитровского моста

Мужчина упал с высоты трех метров на бетонное покрытие

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Рабочий погиб на месте

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Рабочий погиб на стройке нового жилого комплекса «Чернышевский», информацию об этом подтвердили в Следственном комитете по НСО. Как рассказали в СК, под мужчиной обрушилась балка, после чего он упал с высоты трех метров на бетонное покрытие.

Трагедия произошла вчера утром, 27 сентября, на стройке жилого комплекса «Чернышевский» на Фабричной. По данным следствия, 35-летний рабочий на высоте трех метров выставлял опалубку, стоя на балке, которая переломилась. Мужчина упал с высоты на бетонное покрытие, от полученных повреждений мужчина погиб на месте.

— СК России по НСО проводится уголовно-процессуальная проверка по ч. 2 ст. 143 УК РФ по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть, — сообщили в СК.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

НГС направил запрос застройщику ЖК «Чернышевский» по данному инциденту. На сайте жилого комплекса указано, что застройщик — ООО «Альгеба».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Альгеба» образовано в 2006 году. Учредитель компании — Владислав Крючков. Выручка организации на конец 2021 года составила 500,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 411,2 миллиона рублей. Владислав Крючков некоторое время был участником ООО СЗ «Расцветай на Гоголя».

Недавно мы писали о том, что прокуратура Заельцовского района и трудовая инспекция закончили проверку по факту падения рабочего в котлован на стройплощадке «Расцветай на Красном».

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