Пенсионерка насмерть разбилась в шахте лифта недостроенного общежития НГТУ — как наказали прораба

Сегодня, 24 ноября 2022 года, Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о смерти пенсионерки в шахте лифта недостроенного общежития НГТУ.
В том, что погибла пожилая женщина, которая пришла устраиваться на работу маляром-штукатуром, посчитали виновным
Трагедия произошла 23 марта 2022 года. Как рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Александра Федорова, Кубарев показал женщине объем работ, а потом ненадолго оставил ее одну в комнате, где оставляли вещи рабочие. Когда прораб вернулся, пенсионерки на месте не было, и Кубарев решил, что она ушла домой. Хватились пожилой женщины только через несколько часов.
— Родственники начали ее искать, и в прорабской услышали, как звонит ее телефон. Обвиняемый позвонил на проходную, выяснил, что она не покидала объект. Начали ее искать, обнаружили труп ее в шахте лифта, — комментировала обстоятельства дела гособвинитель. — На некоторых этажах отсутствовали предусмотренные нормами СНИП ограждения.
Уголовное дело возбудили по статье 216 УК РФ (проведение строительных работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кубарев сразу же признал вину, активно сотрудничал со следствием и даже начал возмещать ущерб семье погибшей пенсионерки. У женщины, по данным прокуратуры, остались двое детей и пятеро внуков.
Прорабу грозило до пяти лет лишения свободы, однако суд учел его раскаяние и поведение после гибели пенсионерки:
— Я просила назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии поселения, — уточнила гособвинитель, — суд приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Строительством общежития НГТУ занималась фирма ООО ПКФ «Агросервис», принадлежащая Сергею Григорьеву, генеральный директор — Светлана Григорьева. Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий. Чистая прибыль компании на конец 2021 года составила 20,4 миллиона рублей.
В феврале 2022 года место гендиректора компании занимал сам Сергей Григорьев, но после попал под домашний арест в связи с обвинениями в особо крупном мошенничестве. ФСБ заподозрила строителя в том, что на строительстве детского сада и ремонте подъезда в многоквартирном доме он похитил порядка 21 миллиона рублей.
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