Пенсионерка насмерть разбилась в шахте лифта недостроенного общежития НГТУ — как наказали прораба

В феврале 2022 года место гендиректора компании занимал сам Сергей Григорьев, но после попал под домашний арест в связи с обвинениями в особо крупном мошенничестве. ФСБ заподозрила строителя в том, что на строительстве детского сада и ремонте подъезда в многоквартирном доме он похитил порядка 21 миллиона рублей.

