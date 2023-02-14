В четыре раза вырос размер взятки в Новосибирской области: средняя составляет 479 тысяч рублей

Средний размер выявленной взятки в Новосибирской области по итогам 2022 года составил 479 тысяч рублей, что почти в четыре раза больше показателя предыдущего года (126 тысяч). Об этом РБК- Новосибирск рассказали в региональной прокуратуре.
Всего по итогам года выявлено 62 эпизода получения взяток должностными лицами, в 2021 году таких насчитали 50. При этом суммы несопоставимы: 30 миллионов рублей против 6,3 миллиона в 2021 году.
Одним из самых громких взяточных эпизодов минувшего года стало задержание главы и сотрудников БЭП Новосибирского района в ночь на 8 декабря по подозрению в вымогательстве. В их отношении возбудили 8 уголовных дел.