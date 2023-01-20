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До суда дошло дело против экс-начальника подразделения РЖД из-за взятки в 7 миллионов — его задерживали с ФСБ

Деньги, по версии следствия, перечисляли ему на банковский счет в Кемеровскую область

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У обвиняемого обнаружили и валюту

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В суд передано дело против бывшего начальника службы вагонного хозяйства из Новосибирска — структурного подразделения РЖД.

Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, с июня 2018 года по февраль 2022 года мужчина получил от представителя «Ремонтной компании "Новотранс"» более 7 миллионов рублей за лоббирование интересов организации. Деньги перечисляли ему на банковский счет в Кемеровскую область.

Обвиняемый был задержан сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СФО и оперативниками из ФСБ по Новосибирской области.

— Обвиняемый оказывал покровительство одной из транспортных ремонтных компаний, создавая наиболее благоприятные условия для данной организации при обслуживании и ремонте ее подвижного состава. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет, — отметили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что вину в совершенном преступлении мужчина признал частично. На его имущество наложен арест на сумму выше 9 миллионов рублей.

В конце декабря стало известно, что поставщика медоборудования «Новомед» из Новосибирской области подозревают во взятках на 1 миллион рублей. Он мог давать деньги работникам Болотнинской больницы.

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