До суда дошло дело против экс-начальника подразделения РЖД из-за взятки в 7 миллионов — его задерживали с ФСБ

В суд передано дело против бывшего начальника службы вагонного хозяйства из Новосибирска — структурного подразделения РЖД.
Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, с июня 2018 года по февраль 2022 года мужчина получил от представителя «Ремонтной компании "Новотранс"» более
Обвиняемый был задержан сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СФО и оперативниками из ФСБ по Новосибирской области.
— Обвиняемый оказывал покровительство одной из транспортных ремонтных компаний, создавая наиболее благоприятные условия для данной организации при обслуживании и ремонте ее подвижного состава. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что вину в совершенном преступлении мужчина признал частично. На его имущество наложен арест на сумму выше
В конце декабря стало известно, что поставщика медоборудования «Новомед» из Новосибирской области подозревают во взятках на