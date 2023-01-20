До суда дошло дело против экс-начальника подразделения РЖД из-за взятки в 7 миллионов — его задерживали с ФСБ

Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, с июня 2018 года по февраль 2022 года мужчина получил от представителя «Ремонтной компании "Новотранс"» более 7 миллионов рублей за лоббирование интересов организации. Деньги перечисляли ему на банковский счет в Кемеровскую область.