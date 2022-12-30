Новосибирского поставщика медоборудования обвинили во взятках ради победы в конкурсах

Поставщика медоборудования «Новомед» из Новосибирской области подозревают во взятках на 1 миллион рублей. Он мог давать деньги работникам Болотнинской больницы, информация об этом появилась в телеграм-канале Mash Siberia.
В новосибирском СК подтвердили возбуждение уголовного дела.
— Следственными органами расследуется уголовное дело. В соответствии с требованиями ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению, — сообщили корреспонденту НГС в Следственном комитете по Новосибирской области.
По версии следствия, пишет телеграм-канал, с 2018 по 2021 год директор бердской компании передал 225 тысяч рублей члену комиссии закупок Болотнинской ЦРБ. За это его компания якобы выигрывала на конкурсе по поставке медицинского оборудования.
После этого он мог передать еще 880 тысяч рублей другой сотруднице с той же целью.
20 декабря в Новосибирске задержали начальника Центрального ОЭБиПК Управления МВД России Александра Умерова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса.