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Собирали день с торговцев: против четырех оперативников в Новосибирске и их начальника возбудили еще 8 уголовных дел

Главу и сотрудников БЭП Новосибирского района задержали в ночь на 8 декабря 2022 по подозрению в вымогательстве

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Новые факты следователи выяснили в ходе расследования первого уголовного дела

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В Новосибирске 1 февраля следователи СУ СКР Октябрьского района возбудили еще 8 уголовных дел в отношении четырех оперативников и начальника БЭП Новосибирского отдела полиции. Об этом сообщил источник НГС.

— Их обвиняют в том, что они организовали получение поборов с коммерсантов за торговлю ширпотребом, — рассказал источник.

По данным собеседника редакции, дела возбуждены по 5 и 6 частям статьи 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой, соединенное с вымогательством, а так же Получение особо крупной взятки). Максимальное наказание, которое предусматривает уголовный кодекс за первое преступление — 12 лет лишение свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки, за второе — 15 лет лишения свободы, а также штраф в 70-кратной сумме взятки.

Прежде на них были возбуждены другие уголовные дела, по ним не уточнялись номера статей.

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Пятерых оперативников задержали в ночь на 8 декабря 2022 года, по обвинению в вымогательстве, 9 декабря Октябрьский суд отправил троих из них в следственный изолятор, но заседание прошло за закрытыми дверями, в интересах сохранения тайны следствия. Судьбу еще двоих полицейских выяснить не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в городском управлении МВД прошли обыски: бывшего следователя заподозрили в хищении крупной суммы денег у потерпевшего.

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