Собирали день с торговцев: против четырех оперативников в Новосибирске и их начальника возбудили еще 8 уголовных дел

В Новосибирске 1 февраля следователи СУ СКР Октябрьского района возбудили еще 8 уголовных дел в отношении четырех оперативников и начальника БЭП Новосибирского отдела полиции. Об этом сообщил источник НГС.
— Их обвиняют в том, что они организовали получение поборов с коммерсантов за торговлю ширпотребом, — рассказал источник.
По данным собеседника редакции, дела возбуждены по 5 и 6 частям статьи 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой, соединенное с вымогательством, а так же Получение особо крупной взятки). Максимальное наказание, которое предусматривает уголовный кодекс за первое преступление — 12 лет лишение свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки, за второе — 15 лет лишения свободы, а также штраф в 70-кратной сумме взятки.
Прежде на них были возбуждены другие уголовные дела, по ним не уточнялись номера статей.
Ранее НГС писал о том, что в городском управлении МВД прошли обыски: бывшего следователя заподозрили в хищении крупной суммы денег у потерпевшего.