В городском управлении МВД прошли обыски — бывшего следователя заподозрили в хищении крупной суммы денег

Поздно вечером 25 января 2023 года в управлении МВД по Новосибирску появились оперативники ФСБ и собственной безопасности полиции, об этом рассказал НГС источник, близкий к силовым структурам
По его данным, следователь (на момент проведения обысков - уже бывший) обманом похитил у потерпевшего по уголовному делу крупную сумму денег в долларах. При этом, возбуждено ли уголовное дело, и если да, то по какой статье, пока не ясно.
Информацию о том, что вчера кабинеты обыскали силовики, подтвердил собственный источник НГС в правоохранительных органах. По его информации, разбирательством занимается Следственный комитет.
В Новосибирском следственном управлении СК при этом заявили, что никаких обысков в здании и управления на Демьяна Бедного не проводилось, а в пресс-службе областного главка МВД заявили, что не располагают информацией о проведении следственных действий.