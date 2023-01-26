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В городском управлении МВД прошли обыски — бывшего следователя заподозрили в хищении крупной суммы денег

На месте работали оперативники ФСБ и собственной безопасности МВД

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По данным источника НГС, уголовное дело еще не возбуждено

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Поздно вечером 25 января 2023 года в управлении МВД по Новосибирску появились оперативники ФСБ и собственной безопасности полиции, об этом рассказал НГС источник, близкий к силовым структурам

По его данным, следователь (на момент проведения обысков - уже бывший) обманом похитил у потерпевшего по уголовному делу крупную сумму денег в долларах. При этом, возбуждено ли уголовное дело, и если да, то по какой статье, пока не ясно.

Информацию о том, что вчера кабинеты обыскали силовики, подтвердил собственный источник НГС в правоохранительных органах. По его информации, разбирательством занимается Следственный комитет.

В Новосибирском следственном управлении СК при этом заявили, что никаких обысков в здании и управления на Демьяна Бедного не проводилось, а в пресс-службе областного главка МВД заявили, что не располагают информацией о проведении следственных действий.

Ранее НГС писал об обысках, которые прошли в районный отделах по борьбе с экономическими преступлениями и в городском управлении МВД. Они закончились арестом высокопоставленного полицейского.

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