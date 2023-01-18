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«Головы на месте не было»: вмерзший в лед расчлененный труп нашли в Бердске — показываем место находки

Уголовное дело по факту смерти пока не возбуждено

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Тело обнаружили неподалеку от дома №37 по улице Попова в Бердске. С другой стороны оврага — вход в парк, на территории которого расположен музей Бердский острог

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Останки человека нашли в ночь на 18 января в Бердске. Тело находилось в овраге, неподалеку от входа в парк, на территории которого расположен музей Бердский острог. Информацию опубликовало бердское издание «Свидетель».

Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, тело сильно вмерзло в лед, выдалбливать его пришлось спасателям.

— Криминал стопроцентный, части тела нашли не все. Сколько пролежал там — непонятно, головы на месте не было, продолжают ее искать. По одежде — похоже, что мужчина. Еще руку тоже не нашли, — описал состояние тела источник.

Сейчас следователи и полицейские ищут части тела

Сейчас следователи и полицейские ищут части тела

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Как сообщил НГС другой источник, знакомый с ходом поисковых мероприятий, по состоянию на 14:00 почти все части тела обнаружили в овраге, голову тоже нашли — она находится у экспертов.

По факту обнаружения тела мужчина ведется доследственная проверка, в СУ СК России по Новосибирской области пообещали прокомментировать инцидент позже.

Ранее НГС писал об обнаружении тела Сергея Семенова. Его нашли на окраине поселка Ленинский, недалеко от станции Мочище. По этому факту СК также проводит проверку.

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