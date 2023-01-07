«Выбежал мужик и за кем-то погнался»: массовая драка из-за ДТП произошла в ночь на Рождество в центре Новосибирска

Массовая драка произошла в центре Новосибирска в ночь на Рождество. Видеозапись последствий конфликта снял на видео читатель НГС Алексей. По словам очевидца, конфликт начался около полуночи, после того, как две машины столкнулись в двух шагах от площади Ленина на Депутатской.
— Услышал хлопок, и у машины, которая стояла слева, сработала сигнализация, — рассказал Алексей НГС. — [Из нее] выбежал мужик и за кем-то погнался. Потом догнал обидчика, вызвали ГАИ... Между ними два раза драка завязывалась.
По словам очевидца конфликта, самостоятельно с участниками аварии дорожные полицейские не справились. Сотрудникам ДПС пришлось вызвать подкрепление, в том числе бойцов Росгвардии. При этом, уверен свидетель аварии, не все участники происшествия были в адекватном состоянии:
— Долго разбирались, опрашивали свидетелей, светили фонариком одному в глаза: видимо, он был в состоянии наркотического опьянения, — предположил читатель.
Он добавил, что в одном из автомобилей в момент столкновения находился маленький ребенок, позже его мать принимала активное участие в конфликте. В результате одному из участников драки потребовалась медицинская помощь.
Разбирательства на месте заняли у полицейских около полутора часов: к половине второго в центре стало относительно тихо.
— 7 января в ночное время поступило сообщение о конфликте на улице Депутатской, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного главка МВД. — На место выехали сотрудники полиции. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, предварительный диагноз — травма головы. В настоящее время устанавливаются участники конфликта и все обстоятельства. Потерпевшему будет выдано направление на прохождение СМЭ, по результатам — процессуальное решение.
Ранее НГС писал о том, как драку после аварии устроили две женщины. У каждой из них оказалась своя версия событий.