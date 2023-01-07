«Выбежал мужик и за кем-то погнался»: массовая драка из-за ДТП произошла в ночь на Рождество в центре Новосибирска

По словам очевидца конфликта, самостоятельно с участниками аварии дорожные полицейские не справились. Сотрудникам ДПС пришлось вызвать подкрепление, в том числе бойцов Росгвардии. При этом, уверен свидетель аварии, не все участники происшествия были в адекватном состоянии:

— Долго разбирались, опрашивали свидетелей, светили фонариком одному в глаза: видимо, он был в состоянии наркотического опьянения, — предположил читатель.

Он добавил, что в одном из автомобилей в момент столкновения находился маленький ребенок, позже его мать принимала активное участие в конфликте. В результате одному из участников драки потребовалась медицинская помощь.