«Она меня подрезала на Porsche, открыла дверь и напала»: две автомобилистки подрались на дороге — что говорят в полиции

— Стоя на машине и пропуская пешехода, в правое зеркало заметила, как несется Porsche Cayenne, видимо, меня водитель не видела, начала резко тормозить, машина начала уходить в занос. Чтобы предотвратить ДТП, я успела среагировать и проехать вперед, — объяснила девушка. — Эта ситуация не понравилась водителю Porsche, она перестроилась в левый ряд, сравнялась со мной, начала нецензурно выражаться, подрезать, прижимать меня к отбойнику резкими поворотами вправо. Затем меня обогнала, подрезала и резко остановилась. Мою машину от резкого торможения повело вправо, в отбойник.