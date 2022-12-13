«Она меня подрезала на Porsche, открыла дверь и напала»: две автомобилистки подрались на дороге — что говорят в полиции

В Новосибирске две автомобилистки не поделили дорогу — инцидент, который произошел 11 декабря вечером, закончился побоями.
Свою версию произошедшего корреспонденту НГС рассказала читательница Анна, которая ищет свидетелей. Она попросила не называть ее данные.
Анна на Toyota Corolla ехала по улице Фабричной в сторону Димитровского моста, когда решила остановиться перед пешеходным переходом, по которому шел человек.
— Стоя на машине и пропуская пешехода, в правое зеркало заметила, как несется Porsche Cayenne, видимо, меня водитель не видела, начала резко тормозить, машина начала уходить в занос. Чтобы предотвратить ДТП, я успела среагировать и проехать вперед, — объяснила девушка. — Эта ситуация не понравилась водителю Porsche, она перестроилась в левый ряд, сравнялась со мной, начала нецензурно выражаться, подрезать, прижимать меня к отбойнику резкими поворотами вправо. Затем меня обогнала, подрезала и резко остановилась. Мою машину от резкого торможения повело вправо, в отбойник.
Дальше, со слов Анны, агрессивная женщина выбежала из машины, распахнула дверь и напала на нее.
— Начала наносить мне удары, я прикрывала лицо руками. Помню, что подъехала еще какая-то машина, видимо, эта машина и спугнула эту женщину, та села в свой Porsche Cayenne и скрылась, — добавила Анна. — Заявление в полицию написано, еду снимать побои.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление поступило
— В Отдел полиции
В Новосибирске после инцидента на Затулинском жилмассиве полиция возбудила уголовное дело. Конфликт произошел вчера у дома по улице Петухова. На камеры видеорегистраторов попала толпа мужчин с битами, которые гнались за автомобилем.