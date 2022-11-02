«Один сразу ударил сына по голове»: в Новосибирске проверяют информацию о групповом избиение подростка

В Новосибирске прокуратура начала проверку информации об групповом избиении подростка на остановке общественного транспорта «Площадь Маркса». Видеокадры с места инцидента разместили в группе «ЧП Новосибирск» в ВКонтакте.



— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами и учреждениями требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского, — сообщили в ведомстве.

