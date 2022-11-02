«Один сразу ударил сына по голове»: в Новосибирске проверяют информацию о групповом избиение подростка
На видео попал момент побега предполагаемых злоумышленников
В Новосибирске прокуратура начала проверку информации об групповом избиении подростка на остановке общественного транспорта «Площадь Маркса». Видеокадры с места инцидента разместили в группе «ЧП Новосибирск» в ВКонтакте.
— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами и учреждениями требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского, — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе регионального МВД подтвердили, что в полицию поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также личности лиц, изображённых на видео. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебной медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — пояснили в полиции.
Инцидент произошел еще 6 октября, однако обнародовано видео в группе было лишь 2 ноября. На кадрах видно, как двое подростков натянув балаклавы убегают по тротуару, за ними гонится еще один молодой человек, предположительно который и стал жертвой хулиганов.
Как пишет автор поста, мать пострадавшего, все началось с того, что 16-летний молодой человек сделал замечание юным нарушителям порядка.
— На остановке общественного транспорта «Метро Площадь Маркса», двое подростков, на вид 14–15 лет, после перекура начали кидать окурки в открытые двери переполненного 29 автобуса, — написала мать юноши.
По словам женщины, ее сын сделал школьникам замечание, а те начали хамить и набросились на него. У мальчиков были с собой красные молотки, которые обычно используются в общественном транспорте для разбития стекла. Ими они и начали бить парня.
— Один сразу ударил сына по голове, второй выхватил из рук сына рюкзак, чтобы дезориентировать и ударил по голове молотком с другой стороны. Сын упал, подбежали люди, стали оказывать помощь, вызвали скорую, — продолжила рассказ женщина.
По словам сибирячки, прохожие попытались поймать школьников, но те, натянув балаклавы, убежали в ТЦ «Версаль».
«Теперь их разыскивает полиция за нанесение вреда здоровью средней тяжести. У парня сотрясение мозга и рваные раны мягких тканей головы. Он лежал в больнице», — сказано в сообщении.
Родители ищут очевидцев случившегося и всех, кто узнал парней на видео.
Ранее отчим избитого подростка в селе Новолуговом рассказал НГС подробности инцидента.