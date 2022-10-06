В Новосибирске неизвестные на белой Mazda Demio похитили ребенка

В Первомайском районе Новосибирска 6 октября трое неизвестных на белой Mazda Demio похитили ребенка. Инцидент произошел днем во дворе дома по улице Ученическая, 4.



— Прогуливалась маленькая девочка в зеленой куртке, представившаяся Машей. Малышка шла в сторону восьмой гимназии с ребятами постарше, когда к ним подъехал белый хетчбэк. Мужчины с небритыми лицами из автомобиля предложили детям пиво. Испугавшись, девочки отбежали подальше. С их слов, Маша осталась и продолжила разговор с людьми из машины, после которого неизвестные затолкали ее в салон и уехали, — сообщили пользователи в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

