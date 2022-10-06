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В Новосибирске неизвестные на белой Mazda Demio похитили ребенка

Правоохранители проверяют информацию об инциденте

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Заявление о похищении ребенка в полицию не поступало

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В Первомайском районе Новосибирска 6 октября трое неизвестных на белой Mazda Demio похитили ребенка. Инцидент произошел днем во дворе дома по улице Ученическая, 4.

— Прогуливалась маленькая девочка в зеленой куртке, представившаяся Машей. Малышка шла в сторону восьмой гимназии с ребятами постарше, когда к ним подъехал белый хетчбэк. Мужчины с небритыми лицами из автомобиля предложили детям пиво. Испугавшись, девочки отбежали подальше. С их слов, Маша осталась и продолжила разговор с людьми из машины, после которого неизвестные затолкали ее в салон и уехали, — сообщили пользователи в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

Журналисты NGS.RU обратились в пресс-службу МВД за комментарием.

— Заявление о похищении ребенка в полицию не поступало. По фактам, изложенным в средствах массовой информации, проводится проверка, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске нашли 11-летнего мальчика, который пропал после ссоры с родителями.

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