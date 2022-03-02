Пропавшего после ссоры с родителями 11-летнего мальчика нашли в Новосибирске

В Новосибирске нашли 11-летнего мальчика, который пропал после ссоры с родителями вчера, 1 марта, в Дзержинском районе. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».



Ранее в отряде сообщали, что у ребенка возник конфликт с родителями из-за учебы.

— Сегодня в городе, особенно в районе пропажи мальчика, было массовое распространение информации, особенно по родительским чатам. Так как мы работали большую часть времени в режиме закрытого поиска — на это были причины, — к нам поступало много информации из разных чатов, скринов. Поступало большое количество звонков на горячую линию отряда. Мы получали свидетельства, которые отрабатывали сами либо передавали для отработки сотрудникам полиции. При проверке одного из таких свидетельств полиция сообщила, что ребенок найден, жив, — сообщила НГС руководитель поискового отряда в Новосибирске Алеся Яблонских.