Предполагаемый убийца 16-летнего подростка предстанет перед судом в Новосибирске
Следователи искали его три года и нашли на другом конце страны
Следователи СК закончили работу над уголовным делом об убийстве 16-летнего подростка в парке «У моря» в Новосибирске. В ближайшее время материалы начнут изучать в Советском районном суде Новосибирска.
Трагедия произошла в июне 2018 года возле кемпинга парка «У моря». 16-летний Дмитрий Абрамов отдыхал у водохранилища с тетей и другом, утром он пошел в туалет, а через несколько минут вернулся — уже смертельно раненый. Подросток умер на руках у друга.
— Между потерпевшим и обвиняемым произошел словесный конфликт, в ходе которого последний приискал в имеющемся при себе рюкзаке неустановленный предмет и нанес несовершеннолетнему не менее 4 ударов в жизненно важные органы, — рассказала старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя областного следственного управления СКР Кристина Оберемченко. — От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся с места преступления.
Следствие составило фоторобот убийцы, но, несмотря на это, его не могли найти в течение трех лет:
— В сентябре 2021 года при повторном изучении деталей уголовного дела правоохранителями было установлено, что к совершению противоправных действий может быть причастен 21-летний мужчина, проживающий в настоящее время на территории Калининградской области, — рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
В убийстве правоохранители заподозрили 22-летнего (на сегодняшний день) Ивана Прудникова. Его этапировали в Новосибирск для участия в следственных действиях, Центральный районный суд Новосибирска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сразу же после задержания молодой человек дал признательные показания.
В ближайшее время уголовное дело начнут рассматривать в Советском районном суде Новосибирска. Максимальное наказание по части 1 статьи 105 УК РФ — Убийство — 15 лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о том, что новосибирского блогера заново будут судить за убийство. Изначально его оправдали присяжные.