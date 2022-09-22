Предполагаемый убийца 16-летнего подростка предстанет перед судом в Новосибирске

Следователи СК закончили работу над уголовным делом об убийстве 16-летнего подростка в парке «У моря» в Новосибирске. В ближайшее время материалы начнут изучать в Советском районном суде Новосибирска.



Трагедия произошла в июне 2018 года возле кемпинга парка «У моря». 16-летний Дмитрий Абрамов отдыхал у водохранилища с тетей и другом, утром он пошел в туалет, а через несколько минут вернулся — уже смертельно раненый. Подросток умер на руках у друга.