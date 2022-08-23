Насиловал и убивал женщин. Вспоминаем историю маньяка Тамбасова — суд заменил его пожизненное на 25 лет

«Он сказал мне, что вернулся из армии, назвал себя Димой, — цитируют ее показания в документах. — Узнав, что я поеду в "Телту", сказал, что там у него должна быть подруга».



После, предложив вместе поехать на дискотеку, Дмитрий остановил «Жигули» и предложил Анастасии сначала проехать до его дома, он хотел взять деньги.



«[Потом] водитель такси предлагал отвезти меня до дома, но Дима отказал ему. В "Телте" он сразу повел меня к бару. Я хотела уйти. Дима стал меня лапать, мне это не нравилось. Через 40 минут я сказала, что поеду домой, — говорит девушка. — Дима сказал, что проводит меня до такси. Когда мы вышли из ДК, он всё время оглядывался по сторонам. Уговаривал поехать в "Искру" или "Охотник". Затем он стал меня целовать, полез под юбку. Я говорила: не надо. Он схватил меня за шею и сказал, чтобы я не сопротивлялась. Сказал, что мне, "может быть, повезет"».

