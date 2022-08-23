Насиловал и убивал женщин. Вспоминаем историю маньяка Тамбасова — суд заменил его пожизненное на 25 лет
Он может выйти по УДО уже в этом году
Этим летом в Сети набирает популярность ролик «Приговоренный к пожизненному выходит на свободу. Пермский Чикатило — Дмитрий Тамбасов». Автор видео, [Long Chik], вспоминает резонансное дело серийного убийцы и маньяка Дмитрия Тамбасова. В августе 2003 года он сел за изнасилование пермячки, по прошествии шести лет готовился к условно-досрочному освобождению, но выяснилось, что он, вероятнее всего, причастен к изнасилованию и убийству еще трех женщин. В июле 2009 года краевой суд приговорил его к пожизненному сроку. Но преступник обжаловал приговор, и в 2010 году Верховный суд РФ заменил наказание на 25 лет колонии. Подать на УДО он может уже в этом году.
В распоряжении редакции есть все материалы этого резонансного уголовного дела, мы изучили их в архиве Пермского краевого суда. Мать одной из убитых девушек призналась, что за прошедшие 20 лет после убийства ее дочери Тамбасов ей не выплатил ни копейки из иска в миллион рублей. На момент публикации насильник находится в колонии
Серия убийств
14 марта 2001 года в комнате общежития колледжа имени Славянова обнаружили тело
В следующем году — 5 августа
Осенью того же года — 22 ноября 2002 года — за зданием оперного театра в Перми изнасилованной и задушенной нашли
«Вернись, я не буду тебя убивать»
Спустя несколько месяцев в Перми произошло нападение еще на одну девушку. В материалах уголовного дела есть ее показания — ей удалось спастись. Из этических соображений — девушка жива, но имеет венерическое заболевание, которым заразилась от преступника, в этом тексте мы не называем ее настоящего имени. Назовем ее Анастасией.
Анастасия рассказала следователям: вечером 3 мая 2003 года она стояла на троллейбусной остановке «Автовокзал», хотела ехать домой, а позже — встретиться с другом в ДК «Телта» на танцах. На остановке к ней подошел незнакомец. Анастасия хорошо запомнила, что парень был очень высокого роста — около 190 сантиметров, на вид около 25 лет.
«Он сказал мне, что вернулся из армии, назвал себя Димой, — цитируют ее показания в документах. — Узнав, что я поеду в "Телту", сказал, что там у него должна быть подруга».
После, предложив вместе поехать на дискотеку, Дмитрий остановил «Жигули» и предложил Анастасии сначала проехать до его дома, он хотел взять деньги.
«[Потом] водитель такси предлагал отвезти меня до дома, но Дима отказал ему. В "Телте" он сразу повел меня к бару. Я хотела уйти. Дима стал меня лапать, мне это не нравилось. Через 40 минут я сказала, что поеду домой, — говорит девушка. — Дима сказал, что проводит меня до такси. Когда мы вышли из ДК, он всё время оглядывался по сторонам. Уговаривал поехать в "Искру" или "Охотник". Затем он стал меня целовать, полез под юбку. Я говорила: не надо. Он схватил меня за шею и сказал, чтобы я не сопротивлялась. Сказал, что мне, "может быть, повезет"».
После этого мужчина потащил Анастасию вниз по обрыву за ДК к реке. В овраге нападавший в извращенной форме изнасиловал девушку, в том числе посторонними предметами. Потом заставил спуститься в канализационный люк, где насилие продолжалось. Девушка слушалась каждого слова насильника, потому что опасалась за свою жизнь. «Хочешь, я тебе что-то скажу. Ты у меня не первая», — в какой-то момент сказал ей мучитель.
Девушка вспоминала: когда в ее сумке зазвонил телефон, нападавший сказал, что убьет ее: «Если ты ответишь, то я тебя живьем здесь закопаю». Говорил, чтобы она молчала и «не портила ему кайф».
«Сзади он снова схватил меня за шею. Я стала задыхаться и услышала скрежет своих зубов, — приводят в показаниях слова Анастасии. — Он хотел свернуть мне шею. Он засунул мне в рот свою руку. Я сильно укусила его за палец. Он вскрикнул, я оттолкнула его, закричала: "На помощь". Потом вцепилась руками в лицо Димы. Я видела, что он замешкался, ослабил хватку, и бросилась бежать вверх по склону. И всё время кричала: "Помогите". Он кричал мне: "Вернись, я тебя не буду убивать"».
Когда Анастасия смогла добраться к ДК «Телта», она увидела охранников и попросила помощи, те вызвали милицию. Нападавшего задержали той же ночью.
На момент задержания Дмитрию Тамбасову был всего 21 год. На допросе свою вину он отрицал.
«Мы по взаимному согласию спустились в кусты около ДК "Телта". Я ее не душил, может быть, во время оргазма я немного ее придушил, — говорил на допросе Тамбасов. — Она вдруг царапнула меня, вскочила и побежала. Я не затаскивал ее в овраг, просто помог туда спуститься. А вслед кричал: "Ты куда, подожди! Сумочку забыла". Я решил вернуть сумочку, но пришли сотрудники милиции и забрали меня. Анастасия оговаривает меня. Она фантазирует».
На суде Тамбасов просил оправдать его. А когда шло следствие, по словам Анастасии, у дома ее караулили родители Дмитрия — с угрозами требовали, чтобы она изменила показания.
«Я даже ходила к психиатру и лежала в больнице, — сообщила в показаниях пострадавшая. — Больше года вообще не подходила к мужчинам. А мать Тамбасова предлагала мне выйти за ее сына замуж».
В итоге суд признал Тамбасова виновным по статьям «Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием», «Насильственные действия сексуального характера». Тамбасова приговорили к 7,5 года колонии общего режима.
Отпечаток на презервативе
Спустя шесть лет, в 2009 году, Тамбасов, сидевший тогда в колонии-поселении, подал на условно-досрочное освобождение.
В один из дней к нему приехали следователи. Как выяснилось, отпечаток с презерватива, найденного рядом с убитой у оперного театра Татьяной Никитенко, принадлежит Тамбасову. Ответа, почему это выяснили только спустя шесть лет, в материалах уголовного дела нет. Известно, что на момент ареста по делу об изнасиловании у ДК «Телта» он имел судимость за грабеж, следовательно, отпечатки пальцев у него брали.
Тамбасова этапировали из колонии в Пермь — и он признался в четырех убийствах, а также серийных изнасилованиях, написав явки с повинной. В уголовном деле эти явки выборочно перечеркнуты крестом — Тамбасов позже отказался от них и стал менять показания.
В одной из явок преступник признается, что «в 2002 или 2003 году» (в документе осужденный ссылается на плохую память. — Прим. ред.) изнасиловал проститутку. По словам Тамбасова, около полуночи он шел по улице Ленина. На краю дороги увидел девушку и предложил познакомиться. Она ответила, что продает свое тело за деньги.
«Я ей сказал, что деньги у меня дома, — написал осужденный. — Мы пошли перпендикулярно улице Ленина во дворы. Я хотел заняться сексом, а потом, не заплатив, убежать от нее. Зайдя в дверь одного из домов, я понял что это мусоропровод. Эта девушка тоже поняла это и сказала, что ничего не будет. Тогда я схватил ее за шею. И сказал, что придушу, она перестала сопротивляться. <...> Я не помню, когда ее задушил, но она упала. Еще брякнули какие-то банки. Я ушел».
Документов по этому эпизоду в деле нет, вероятно, он не расследовался. Неизвестно, выжила ли девушка.
Далее Тамбасов вспоминает нападение «летом 2002 года» на другую девушку прямо на территории детского сада в Перми. Девушка была одна и выпивала. Тамбасов познакомился с ней, а потом изнасиловал. В этом случае он тоже душил свою жертву — по его словам, чтобы она отключилась.
В той же явке Тамбасов рассказывает об изнасиловании еще одной пермячки на набережной Камы. Он познакомился с одинокой девушкой в кафе-шатре.
«Она была грустная, по ее словам, она кого-то потеряла и не могла найти. Я предложил свою помощь, — описывает Тамбасов. — Я предложил пойти вдоль шатров. Когда шатры кончились, предложил девушке пойти по короткому пути, то есть по склону. Она не хотела, но я уговорил ее, что так будет быстрее. Когда мы поднимались, где-то посередине склона я схватил ее за шею и припугнул, чтобы она молчала».
Он изнасиловал девушку, а потом сказал ей стоять на месте и считать до 100. В это время быстро убежал в направлении набережной.
«Таня хотела создать семью, хотела детей»
В признательных показаниях на допросе от 2 сентября 2008 года Тамбасов подробно описал убийство пермячки Татьяны Мехоношиной.
По словам Тамбасова, летом 2002 года около полуночи он был на дискотеке в шатрах на набережной. На танцплощадке познакомился с Татьяной Мехоношиной.
«Мы ушли прогуляться по набережной в сторону моста, — описывает Тамбасов. — Спустились на берег и решили искупаться, хотя вода оказалась холодной».
По словам Тамбасова, сексом они занимались по обоюдному согласию. Но женщина была против анального секса.
«Я схватил ее за шею, чтобы она потеряла сознание от недостатка кислорода, — описывает Тамбасов. — Она перестала сопротивляться. Я встал, оделся, накинул на нее ее куртку. Взял ее сумку, высыпал содержимое и ушел с пляжа. Была ли она жива — пояснить не могу. Но, по-моему, она дышала. Умысла убивать у меня не было. Хотел, чтобы она меня не опознала и хватило времени убежать с места преступления.
Когда тело Татьяны Мехоношиной нашли, ОУР ОВД Ленинского района Перми отказался возбуждать уголовное дело из-за «отсутствия события преступления» (такая формулировка может означать, например, что смерть человека произошла не в результате преступления). Позже дело возбудили, так как судмедэкспертиза показала, что женщина погибла из-за механической асфиксии (удушение), а отказ в возбуждении дела признали незаконным.
Татьяна работала продавцом вещевого павильона на центральном рынке Перми, жила со своей мамой Натальей. До этого 10 лет отработала на железной дороге оператором. 4 августа маме она сказала, что пойдет «с девчатами с рынка» на набережную праздновать День железнодорожника. Но коллеги женщины сказали, что к набережной она ушла одна.
Детей у Татьяны не было, ранее она развелась с супругом. На допросе одна из подруг Татьяны рассказывала: «Таня была очень общительная, любила караоке».
«Таня хотела создать семью, хотела детей, — приводят слова подруги в показаниях. — Может быть, поэтому Таня и ходила в бары и кафе. Те, с кем она общалась, были уже замужем. А ей, незамужней, сложно было найти подруг, с которыми она могла ходить в бары. 4 августа (день убийства) она хотела поехать домой на последней электричке около 01:00».
«Ей не хватало общения»
На допросе Тамбасов рассказал и про убийство 39-летней Татьяны Никитенко, которое он совершил осенью 2002 года.
«Я совершил изнасилование и убийство женщины около театра оперы и балета. Примерно в полночь я шел домой из центра города по улице Ленина и увидел одинокую женщину возле памятника Ленину, — говорил на допросе Тамбасов. — Ей было около 30 лет. Я решил познакомиться с целью совершения полового акта, но об этом ей не говорил. Мы посидели на лавочке. Я оглянулся по сторонам, чтобы рядом никого не было. Схватил ее за шею в удушающий замок. Пригрозил, что задушу, если она будет кричать. Повел ее за театр, где стоял вагончик».
На допросе Тамбасов признается, что изнасиловал женщину. Как и в других случаях, жертву он заставил заниматься анальным сексом.
«Она начала вырываться, я взял ее за шею, чтобы усыпить, — рассказывал Тамбасов. — Понял, что задушил ее. Забрал ее сумочку и выкинул во дворах. Потом я видел по новостям эту женщину. Убивать ее я не хотел. Хотел только усыпить на время, чтобы она не могла меня опознать и чтобы у меня хватило времени убежать подальше».
Мама убитой девушки, учительница Галина Никитенко, в показаниях рассказывала о Татьяне: дочь отучилась в институте культуры на режиссера, с 1983 года работала в ДК имени Гагарина режиссером театральной студии. В 1989 году из-за внутренних разногласий Татьяну уволили из ДК, она тяжело переживала это. Потом работала дворником, уборщицей бассейна в манеже «Спартак», в начале
«22 ноября я позвонила ей, но телефон молчал, — рассказывала мама Татьяны. — Через два дня был бы ее день рождения —
В материалах уголовного дела говорится, что следственные действия по убийству Никитенко возобновились в июне 2008 года, то есть спустя шесть лет после убийства. Тогда повторно проверили отпечаток пальца на презервативе, найденном рядом с ее телом; почему это сделали именно тогда, неизвестно, но отпечаток указал на Тамбасова.
Свою вину в убийстве женщины он признал только частично. «Так как Никитенко не сопротивлялась и не кричала, нельзя сделать вывод, что она реально опасалась за свою жизнь», — заявил он следователю.
В конце явки с повинной Тамбасов написал просьбу: «Прошу учесть мое чистосердечное признание. Прошу изолировать меня от общества, но только не на пожизненное. Также прошу назначить мне какое-то лечение, а лучше полностью заколоть меня какими-то препаратами, что колют психбольным. Я хочу жить хоть относительно нормальным человеком, а не таким извращенцем и маньяком».
Убийство в общежитии
Когда стали проверять причастность Тамбасова к более ранним убийствам женщин, возобновили следствие по убийству
Как следует из материалов уголовного дела, Юлия приехала из Гремячинска, училась в колледже имени Славянова. Из показаний матери Юлии следует, что у них была многодетная семья, Юлия — старшая дочь, у нее были две сестры-близняшки. Отец умер в феврале 2000 года, и Юлии не могли больше оплачивать учебу в ПГУ, ей пришлось перевестись в колледж. Она тяжело переживала это. В общежитие колледжа стала всё чаще приводить незнакомых молодых людей.
Как рассказывает в показаниях соседка по комнате, 14 марта 2001 года Юлия пришла в комнату с молодым человеком, оба были подвыпившие. Соседка рассказала, что хорошо запомнила внешность парня, потому что он был высоким.
— Если увижу, узнаю, — отмечала свидетель. — Когда они пришли, я уже спала. Они прошли, ели мороженое, выпивали и разговаривали за столом. Я оделась, чтобы уйти переночевать в другое место. Они курили на кухне. Когда Юля вернулась, я сказала ей, что мне надоели ее пьянки и то, что она водит парней. Она ответила, что тоже хозяйка комнаты и может приводить друзей. Я предложила им пить в другом месте, но Юля не хотела уходить.
Девушка стала собираться, чтобы переночевать в соседской комнате. Юлия предлагала остаться и посидеть с ними.
— Тот парень стоял в коридоре и смотрел за мной, пока я стучала к соседке, — вспоминала девушка. — Потом пришла Юля и просила позвать меня обратно. Но соседка сказала, что я уже сплю. Я беспокоилась за Юлю и не спала до шести утра. Я слышала из нашей комнаты громкий разговор Юли. Криков не было. Под утро я услышала, что дверь нашей с Юлей комнаты закрыли. А потом — удаляющиеся шаги.
В 08:45 студенты пошли на учебу. Соседка Юлии вернулась к 14:00. С подругами она постучала в дверь комнаты, но никто не открыл. Дверь в комнату была закрыта на ключ.
— Я поехала в гости к подруге, обратно пришла в 16:00, — рассказала девушка. — Вместе с соседом мы взломали запертую дверь. Юля лежала на кровати под одеялом, на боку. Кожа на шее и лице была синяя.
Следователи нашли в комнате след ладони. Также по описаниям соседки Юлии был составлен довольно точный и подробный фоторобот незнакомца, которого Юлия приводила в день смерти. Но в 2001 году дело приостановили «за неустановлением лица в качестве обвиняемого».
Явку с повинной об убийстве студентки Юлии Шулениной Тамбасов написал 2 сентября 2008 года.
«Я был на площади у цирка, там познакомился с девушкой, — сообщил Тамбасов. — Попили пиво, она позвала к себе в общагу».
По словам Тамбасова, когда соседка по комнате ушла, они занялись сексом по взаимному согласию. «Но она лежала как бревно, это меня взбесило», — написал Тамбасов. В явке он подробно описывает насильственные действия, по этическим причинам мы не будем приводить цитату допроса. Он также заставил девушку заниматься анальным сексом с использованием посторонних предметов.
«Она стала сопротивляться, я схватил ее за шею, чтобы подавить сопротивление, — сообщил на явке Тамбасов. — Удовлетворившись, я встал, оделся, положил на нее одеяло, она не двигалась. Я ушел».
После явки с повинной дело возобновили. Спустя семь лет свидетельница — соседка Юлии по комнате — на опознании через стекло в группе лиц опознала именно Тамбасова.
Исповедь: «Знал, что придется отвечать»
В деле имеется стенограмма аудиозаписи беседы Тамбасова с оперуполномоченными об убийстве Шулениной.
Тамбасов: «По цирку по-любому доказательства есть, как ни крути. Там помещение — там пальчики по-любому где-то засветились, — говорит на записи Тамбасов. — Опять я склоняюсь к тому, почему так долго меня никто не нашел? Хотя мои пальцы в Мотовилихинском УВД вроде уже были».
Оперуполномоченный: «Были, и в Ленинском были, а тебя не нашли, видишь. А знаешь почему? Просто случай помог. Совершил преступление один гражданин. На набережной Камы девку задушил. Изнасиловал. Мы подумали, что не первый раз у этого человека, потому что так себя вел, что как будто не первый раз. Понимаешь? Решили поднять старые дела. Вот и подняли. А все вещдоки, которые в старых делах, они ни в какие базы-то не заходили вообще. Понимаешь? А когда уже подняли, начали всё крутить, тогда и пошел "выхлоп". Оказывается, есть такой человек — Тамбасов Дмитрий. На Кушмане "отдыхает", на поселке. И мы в шоке. Как так?»
Тамбасов: «Да, сейчас компьютеризация идет».
Опер: «Вот, я тебе об этом и говорю. Это раньше человек с лупой сидел и сравнивал».
Тамбасов: «Нет, я как бы ожидал, что что-то подобное будет. Ждал как бы этого. Готовился».
Опер: «Когда бог увидит твои дела».
Тамбасов: «Ну, как бы знал, что придется отвечать».
Опер: «Слава богу, что ты это понимаешь».
Тамбасов: «Сначала-то сильно ждал, а потом со временем проходило».
Опер: «Думал, что прилетит, да? А с другой стороны, это наоборот подбадривает?»
Тамбасов: «Да, я даже рад был».
Опер: «То есть ты за собой чувствовал, что еще можешь натворить аналогичное?»
Тамбасов: «Мгм».
Опер: «Ты можешь мне пояснить, из-за чего это вообще?»
Тамбасов: «Я не знаю, я себя не контролирую именно в это время».
Опер: «А по "Звезде" там как получилось?»
Тамбасов: «А по этому эпизоду я не буду разговаривать. Ладно? Мы не будем пока».
Опер: «А что не будем? Явку ты написал».
Тамбасов: «Пока не будем».
В вопросе оперуполномоченного про эпизод у «Звезды» идет речь об убийстве девушки по фамилии Веселова. В явке, от которой Тамбасов позже отказался, он рассказал об эпизоде 2003 года около лога у издательства «Звезда». По его словам, он познакомился с девушкой около мини-рынка на площади Дружбы. Они спустились в лог, когда девушка оказала сопротивление, он стал душить ее. «Она покатилась по склону лога, убил ли я ее — я не знаю. Умысла убивать не было», — писал Тамбасов. Оперуполномоченный в объяснении отметил: Тамбасов считал, что доказательств его причастности к убийству Веселовой нет, поэтому перестал давать показания.
«Сам просил себе вызвать психиатрическую бригаду»
На опросе мать Тамбасова рассказала о нем: Дмитрий — средний из трех ее детей, окончил девять классов, учился плохо. Был судим за грабеж и нападение на человека. Служил в морфлоте в Североморске. Там лежал в госпитале, где его склонил к сексу военный медик.
Об этом эпизоде рассказывал и сам Тамбасов на допросе: «Попал в лазарет. Начальник медицинской службы каждый вечер после отбоя поил меня спиртным и домогался». После Тамбасов лежал в психиатрическом отделении и предпринял попытку суицида. В результате его комиссовали (это освобождение по состоянию здоровья от воинской службы).
Мать Тамбасова рассказывала, что сын с детства рос нервным ребенком и требовал постоянного внимания.
«Не отходил от меня. В детстве у него были ночные страхи, соскакивал с кровати. Врач говорил — поить валерьянкой, — сообщала на даче показаний мать. — Третья дочь у меня инвалид, поэтому сыну я уделяла внимания уже мало и с ним по больницам не ходила. Сын мог биться головой о стены, о железную койку, пытался совершить суицид. Наносил себе увечья. Всё это было в том случае, когда я ему что-либо не разрешала. Когда сын проходил комиссию в армию, то психиатр ему сказал: будет еще порез — закроем в психушку. Психиатр высказывал сомнения о соответствии его психологического состояния нормам. В армию сына взяли. Через полгода он приехал в сопровождении. Сказал, что его били по ушам. Из ушей шла кровь».
По словам матери, в декабре 2001 года сын пришел домой избитым.
«Еще через недели две позвонил мужчина и сказал: "Забирайте своего, он в плохом состоянии, весь избитый, босиком". Мы пришли домой к этому мужчине, — описывала мать. — Сын стоял на улице весь избитый. Страшный. Сказал, что был на дискотеке, познакомился с ребятами, его поили водкой, дальше он ничего не помнит. В больницу мы не обращались. Сын также просил меня несколько раз вызвать ему психиатрическую бригаду и поставить его на учет, так как, когда он понервничает, то часто наносил себе увечья, брал ножи. Если сын выпьет немного алкоголя, даже пиво, он сразу становится неуправляемым. После этого ничего не помнит».
«Мы иногда придушивали друг друга, чтобы получить удовольствие»
Как следует из показаний мамы Тамбасова, ее сын после школы выучился на пекаря, работал сторожем на заводе, грузчиком, охранником на дискотеках в ДКЖ. Часто ходил в компьютерные клубы. Жил с родителями. Мечтал о престижной профессии.
Один из друзей Тамбасова, Андрей, на допросе рассказывал, что в их компании было странное увлечение — они иногда придушивали друг друга, чтобы «получить удовольствие». Другая приятельница Дмитрия рассказывала, что у него проявлялись мазохистские наклонности. «Однажды девушка стеклом написала на его теле свое имя. Ему это понравилось», — говорила знакомая.
Бывшая возлюбленная Тамбасова рассказала, что ему нравились женщины старше его. «У меня были дети, и мама Димы говорила, что мы не пара. Дима хотел жениться на мне и усыновить детей», — описывала женщина. Она сама прервала с ним отношения. По ее словам, Дмитрий сильно переживал разрыв и предпринял попытку суицида.
«Дима из тех людей, которых называют очень настойчивыми, — говорила женщина. — Им проще дать, чем объяснить, почему нет. При опьянении Тамбасов мог вырезать на руках символы лезвием. Ему нравилась боль».
Еще одна бывшая возлюбленная Тамбасова (тоже старше его) рассказала, что с Дмитрием она познакомилась случайно на улице. «Он стал ходить ко мне в гости. У нас были просто сексуальные отношения. Дима очень самоуверенный, себя очень любил, — описывала женщина. — Но меня не обижал и не был жесток».
Другой знакомый Тамбасова на допросе сообщил, что из СИЗО Дмитрий звонил ему и признался в четырех убийствах.
«Его кидало из крайности в крайность. Человек он неуравновешенный, особенно с девушками, — отметил свидетель. — Не может ограничивать свои желания, добиваясь близости. Крайне настойчив. Распускал руки, особенно пьяным».
По словам друга, еще до срока в колонии Тамбасов в их компании рассказал, что убил кого-то, но никто не обратил внимания на эти слова. Потом он сказал, что «пошутил».
Еще один приятель Тамбасова тоже вспоминал, что Дмитрий проявлял жестокость в состоянии опьянения, также причинял боль сам себе и мог вырезать что-то на теле.
«Придумал себе прозвище "мимик", — рассказал друг. — Нам объяснял, что это от слова "мимикрия" — способность изменяться и маскироваться».
«Боялся реакции родителей»
В уголовном деле есть показания сокамерников Тамбасова. Одному он рассказал, что в общежитии задушил и убил девушку.
«Это был первый случай, потому что про него он мне рассказал больше, — говорил на допросе сокамерник. — Он очень боялся, что за всё это ему дадут пожизненное, и думал, как сделать так, чтобы его признали невменяемым».
Еще один сокамерник на допросе сообщил, что Тамбасов «очень боялся остаться в тюрьме один, без поддержки семьи».
«Он говорил о четырех убийствах, но признался в трех, — сообщил сокамерник. — Когда его спросили, почему убил, он говорил, что у него "с головой не всё в порядке". Еще он говорил про убийство девушки в логу, но именно в этом убийстве он не признается, так как считает, что у следователя нет доказательств. Холодно анализировал, оставил ли следы. Еще боялся реакции своих родителей. Он говорил, что не хочет, чтобы от него отказались родители, которые были против, чтобы он признался. То признается, то нет, чтобы не расстраивать родителей. Надеется, что поедет в больницу, но временно, чтобы не лежать в больнице всю жизнь. Он зациклен на сексе. Просил у сокамерников эротические журналы, фото, просто не мог без них жить».
В ходе следствия Тамбасов изменил показания. «Я отказываюсь от всех ранее данных показаний, так как не совершал тех преступлений, о которых давал показания», — заявил Тамбасов следователям. На повторных допросах он заявил, что на него давили.
Следователь: «От кого вы узнали подробности преступлений, о которых давали показания?»
Тамбасов: «Я не знаю. От каких-то сотрудников, которые мне не представились. Я не буду говорить, кто это. Угрожали мне и говорили, как надо сказать. Что-то я придумывал сам».
На замечание, что такие подробности мог знать только участник преступления, а также о том, что на презервативе, использованном при изнасиловании Татьяны Никитенко, отпечаток его пальца, Тамбасов в итоге сослался на статью 51 Конституции РФ и отказался свидетельствовать против себя.
Рассказывая на допросе про убийство Татьяны Механошиной, Тамбасов уточнил, что в момент секса всё «было добровольно и без какого-либо насилия».
«Что именно произошло дальше, я не помню, но, очнувшись, я увидел, что лежу рядом с этой девушкой, а она не шевелится. Ни на что не реагирует и никаких признаков жизни не подает. Мне стало страшно, потому что я не понял, что именно произошло, — говорил Тамбасов. — Я понял, что она мертва, но отчего и почему произошла ее смерть, я не знаю. Я испугался и не знал, что делать, накрыл девушку ее плащом и убежал».
Следователь: «Вы упомянули, что "очнулись", то есть вы теряли сознание?»
Тамбасов: «Нет, я не терял сознание, я просто не помню какой-то период событий, которые произошли со мной. С чем это связано, не могу объяснить».
Следователь: «Вы убили девушку?»
Тамбасов: «Я понял, что она мертва, но я не знаю, от чего и убивал ли я ее».
Позже, уже на следственном эксперименте, Тамбасов сам показал место на набережной и описывал обстоятельства убийства Мехоношиной.
После слов Тамбасова, что на него давили, на допрос вызвали оперуполномоченных из транзитно-пересыльного пункта Соликамска, в котором убийца находился во время этапирования в Пермь.
«Он сам попросил о встрече. Причиной явки стал приезд следователя прокуратуры, который ему сообщил про отпечаток пальца, — объяснялся оперуполномоченный. — Тамбасов сказал, что подумает, потом попросил встречу и написал явку. Я спросил, есть ли еще эпизоды. Он сказал: есть, но боится пожизненного. Мне он сообщил еще о двух случаях убийств и изнасилований — в общежитии в Мотовилихе и недалеко от издательства газеты "Звезда". Просил не сажать в камеру одного, так как он может покончить с собой».
Признали вменяемым
На допросе Тамбасов говорил, что окружающий мир кажется ему «нереальным». «Всё, что происходит, будто не со мной. У меня нет страха и мне всегда весело», — говорил мужчина.
Но судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он вменяемый.
В экспертизе сексопатолога говорится, что Тамбасов считает себя одаренным, добрым, сексуальным. Наносит себе порезы, чтобы «успокоиться». Склонен себя оправдывать «неблагоприятным стечением обстоятельств». Во время психиатрического обследования Тамбасов вспоминал Чикатило (серийный маньяк) и других, «которые несправедливо были признаны вменяемыми». О себе он говорил, что находится «в особенном болезненном состоянии», у него «обрывы памяти» и он «сам заблокировал память».
Из показаний матери следует, что он на запреты реагировал очень остро — бился головой о стену. В 15 лет имел сексуальный контакт с родственником-ровесником.
В экспертизе говорится, что у Тамбасова имеется смешанное расстройство личности и есть сексуальные отклонения: «Нетерпимость, завышенная самооценка, изворотливость, примитивность переживаний, жажда признания, лживость, циничность, самоутверждение за счет физических и моральных страданий. Характерна сексуальная распущенность. Проявление агрессивного садизма. Нетерпимость к запретам, обидчивость, несдержанность в реализации влечений, злоупотребление алкоголем с психопатоподобным поведением в опьянении. Отсутствие приносящего удовлетворение естественного стереотипа половых взаимоотношений и аномальные сексуальные проявления агрессивного садизма. Имеет особенности эмоциональной незрелости, привычки потворствовать своим желаниям и сиюминутному удовлетворению низменных потребностей, страсть к мучительству, отсутствие сдерживающих мотивов, задержка психосексуального развития и расстройства сексуального предпочтения в виде садизма, раскован во лжи, для него то, что он говорит в данный момент, является правдой, способен увлечь других неординарностью поступков и мышления».
Из справки из военной части следует, что Тамбасов имеет эмоционально-волевые нарушения, нанес себе увечья, ему поставили прогноз, неблагоприятный для службы. Не смог адаптироваться в части. Имеет транзитное расстройство личности, полученное во время службы.
В психиатрической экспертизе в заключении говорится, что Тамбасов имеет эмоционально неустойчивое расстройство личности, но он вменяем, что правонарушения Тамбасов совершил вне какого-либо временного психического расстройства. Действия его не носили характера безмотивных нелепых поступков, признаков психоза у него не наблюдалось. Осознавал общественную опасность своих действий и мог руководить ими. Все преступления, в которых обвиняется Тамбасов, идентичны между собой.
Верховный суд отменил пожизненный срок
30 июля 2009 года краевой суд с участием коллегии присяжных вынес Тамбасову новый приговор — пожизненный срок. Он был признан виновным по статьям «Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием», «Насильственные действия сексуального характера», «Убийство». На суде он попросил о снисхождении, а от последнего слова отказался, добавив: «Мне нечего сказать».
В 2010 году Тамбасов подал кассацию в Верховный суд и добился отмены пожизненного наказания.
В своей жалобе Тамбасов писал, что гособвинитель воздействовала на присяжных своими репликами о его прежней судимости. По его словам, суд отказывал ему в допросе дополнительных свидетелей, а также указывал на нарушения при его опознании свидетелями. Кроме того, назвал нарушениям то, что при назначении приговора не учли его явки с повинной, не учли его молодой возраст, а также суд ссылался на его предыдущее аналогичное преступление как на основание сделать вывод о социальной установке на совершение преступлений.
Также Тамбасов говорил о своих характеристиках из мест лишения свободы и положительном поведении, приводил как факт перевод в колонию-поселение ввиду того, что «он встал на путь исправления». Считал, что все доказательства являются производными его явок с повинной.
В результате, рассмотрев жалобу, Верховный суд объяснил, что в ходе следствия по всем явкам с повинной были проведены надлежащие проверки и приняты законные решения. При этом ряд явок с повинной не нашел своего подтверждения, и в возбуждении уголовного дела по ним было отказано.
Доводы Тамбасова о незаконности явок поступили спустя год после вынесения приговора — без конкретизации лиц, которые воздействовали на Тамбасова, а также без места и времени.
Однако пожизненный срок Верховный суд заменил на 25 лет колонии строгого режима.
«По закону в приговоре необходимо указывать, какие обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подсудимого, доказаны при разбирательстве, — говорится в решении Верховного суда. — Пожизненное лишение свободы может применяться лишь тогда, когда необходимость его назначения обусловлена особыми отягчающими обстоятельствами и исключительной опасностью для общества. В приговоре решение такими обстоятельствами не обосновано. Судом не учтены характеристики Тамбасова, когда его перевели в колонию-поселение ввиду надлежащего поведения и того, что он встал на путь исправления. Также является необоснованным довод суда о том, что Тамбасов в последующем совершил аналогичное насильственное преступление, за которое он был осужден, дает суду основание сделать вывод о социальной установке подсудимого на совершение преступлений. Это носит предположительный характер и не соответствует статьям 61 и 63 УК РФ о недопустимости учета дважды одних и тех же обстоятельств, поэтому это подлежит исключению из приговора».
Скоро УДО
В 2022 году Дмитрий Тамбасов имеет право подать на условно-досрочное освобождение (УДО). Как пояснила 59.RU пермский адвокат Анастасия Шардакова, при совершении особо тяжкого преступления УДО можно получить после отбытия 3/4 от срока.
— Если назначено 25 лет, а срок отбытия наказания начался в 2002–2003 годах, так как срок в СИЗО тоже учитывают, заявление об УДО можно просить через 18 лет и 9 месяцев, то есть в 2021–2022 году, — отметила адвокат. — Окончание же всего срока наступает в 2027–2028 году. На УДО он имеет право подавать каждые полгода.
Источник в ГУФСИН сообщил, что Тамбасов пока отбывает наказание в колонии поселка Широковский. Официально в ГУФСИН отвечать на вопрос о том, подавал ли Тамбасов на УДО, отказались. Из Управления пришел следующий ответ: «Осужденный Тамбасов в своем письменном заявлении категорически возражает о предоставлении своих персональных данных, в том числе характеризующих материалов, формальных сроках УДО и замены наказания, а также материалов по вопросам их рассмотрения».
Мы связались с матерью убитой Татьяны Никитенко Галиной Николаевной. Она рассказала 59.RU, что за прошедшие после приговора годы Тамбасов так и не погасил иск в миллион рублей.
— Мы, три мамы убитых девушек, пытались обжаловать и писали апелляцию в Верховный суд, но срок ему снизили. Я считаю, это уже не человек, — говорит Галина Никитенко. — Если человек ведет себя страшнее зверя, его даже не в зоопарке держать надо. Не знаю, за какими запорами. На суде он не мог двух слов связать. У нас он даже не попросил прощения. Выпускать закоренелого преступника, который сам себя таким сделал? Он как тигр: если он попробовал человечины, он потом нападает на любого человека. Я помню, как он вел себя в суде на последнем слове. Он что-то буркнул, и адвокат за него перевел, что «он отказывается от последнего слова». Это последнее слово он готовил двое суток. Есть люди-маугли, которые не могут научиться говорить, этот маугли стал волком. Зачем такого выпускать?