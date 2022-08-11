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Количество тяжких преступлений выросло в Новосибирске

При этом раскрываемость остается на низком уровне

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Количество тяжких преступлений выросло почти на 14%

Количество тяжких преступлений выросло почти на 14%

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За первое полугодие 2022 года в Новосибирской области выросло количество тяжких преступлений. По сравнению с тем же периодом прошлого года правонарушений стало больше на 13,9%. При этом уровень раскрываемости по-прежнему остается низким.

— В области возросло на 13,9% количество особо тяжких преступлений, в том числе убийств; преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно-наказуемые деяния, несовершеннолетних преступников, — сообщила Генпрокуратура по СФО со ссылкой на начальника управления Юрия Русанова.

Среди других проблем он отметил низкие «темпы реализации нацпроектов», а именно «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Не теряет остроты проблема состояния дорог, особенно в Новосибирске, — добавили в ведомстве.

Из 27,5 тысячи километров дорог области нормативным требованиям соответствует чуть больше половины.

В конце июля Новосибирск потрясла новость об убийстве 17-летней девушки. Жестокое убийство произошло в ночь на 27 июля. Обвиняемым по делу проходит ее бывший молодой человек Хушнуд Хамроев. По версии следствия, он нанес девушке минимум 15 ударов ножом, нападение попало на камеру видеорегистратора автомобиля. Следователи возбудили уголовное дело, Хамроев признал свою вину. Накануне, 28 июля, суд заключил его под стражу на два месяца.

Позже стало известно, что родные погибшей несколько раз обращались в полицию из-за угроз со стороны Хамроева.

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