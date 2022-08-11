Количество тяжких преступлений выросло в Новосибирске
При этом раскрываемость остается на низком уровне
За первое полугодие 2022 года в Новосибирской области выросло количество тяжких преступлений. По сравнению с тем же периодом прошлого года правонарушений стало больше на 13,9%. При этом уровень раскрываемости по-прежнему остается низким.
— В области возросло на 13,9% количество особо тяжких преступлений, в том числе убийств; преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно-наказуемые деяния, несовершеннолетних преступников, — сообщила Генпрокуратура по СФО со ссылкой на начальника управления Юрия Русанова.
Среди других проблем он отметил низкие «темпы реализации нацпроектов», а именно «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
— Не теряет остроты проблема состояния дорог, особенно в Новосибирске, — добавили в ведомстве.
Из 27,5 тысячи километров дорог области нормативным требованиям соответствует чуть больше половины.
В конце июля Новосибирск потрясла новость об убийстве
Позже стало известно, что родные погибшей несколько раз обращались в полицию из-за угроз со стороны Хамроева.