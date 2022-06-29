Судьбу хозяина магазина, застрелившего позднего посетителя, решит суд присяжных

В Новосибирский районный суд передали дело об убийстве одного из двух посетителей, которые пришли поздно вечером 25 ноября 2021 года за алкоголем в магазин в поселке «Семейная сказка». По решению судьи дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей.



— Мы считаем, это было убийство. Убит [посетитель] тремя выстрелами из карабина, стрелял [Валентин Докутович] почти в упор. Согласно заключению эксперта, смертельное ранение было в области груди с входным отверстием со спины. Убил, по сути, со спины, — прокомментировала позицию потерпевшей стороны адвокат Ольга Ковалёва.

