Судьбу хозяина магазина, застрелившего позднего посетителя, решит суд присяжных
Изначально следствие считало это превышением самообороны, но потом мужчину обвинили в убийстве
В Новосибирский районный суд передали дело об убийстве одного из двух посетителей, которые пришли поздно вечером 25 ноября 2021 года за алкоголем в магазин в поселке «Семейная сказка». По решению судьи дело будет рассматривать коллегия присяжных заседателей.
— Мы считаем, это было убийство. Убит [посетитель] тремя выстрелами из карабина, стрелял [Валентин Докутович] почти в упор. Согласно заключению эксперта, смертельное ранение было в области груди с входным отверстием со спины. Убил, по сути, со спины, — прокомментировала позицию потерпевшей стороны адвокат Ольга Ковалёва.
Первое заседание с присяжными назначено на 18 июля.
— Позиция защиты достаточно простая: я защищаю физика-ядерщика. Это — прекрасный человек, хороший семьянин. Ну да, может быть, в разводе… Но он — прекрасный человек. На его семью напали два пьяных человека. Он защищался, выстрелил. Но, к сожалению, один человек умер, — пояснил адвокат обвиняемого Денис Садовский.
Напомним, 26 ноября 2021 года НГС рассказал о происшествии, которое случилось накануне вечером в поселке «Семейная сказка», расположенном под Новосибирском недалеко от Ложка. Со слов одного из хозяев магазина Валентина Докутовича, незнакомцы пришли к ним после 22:00 и потребовали продать спиртное. Начался конфликт, завершившийся убийством.
Изначально действия стрелявшего в посетителей Докутовича в СК по НСО оценивали по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны), но к концу следствия обвинение выдвинули по двум статьям: части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия либо совершенное группой лиц).