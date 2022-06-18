Суд вынес приговор за планирование терактов в Новосибирске и Москве — обвиняемый получил пожизненный срок
Тоджиддин Назаров состоял в террористической организации
Второй западный окружной Военный суд в Москве приговорил Тоджиддина Назарова к пожизненному заключению. Мужчина планировал теракты в Новосибирске и столице.
Как сообщает «РИА Новости», в 2014 году Назаров полетел в Сирию, где вступил в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации). В 2016 году мужчина создал сообщество, с которым планировал теракт в Новосибирске и на транспорте в Москве. В июне 2017 года он предоставил взрывчатку для подрыва железнодорожных цистерн, но исполнителей задержали. В августе Назаров собирался организовать теракты в торговых центрах Москвы, но их пресекла ФСБ. В октябре мужчина планировал теракты у Кремля, на Старой площади, у комплекса зданий Минобороны, у Минюста и ФСБ. Назарова обвинили в 23 преступлениях террористической направленности.
— Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, — вынес приговор судья.
Также Назарову назначили штраф в 1,5 миллиона рублей.
В мае в Новосибирске суд вынес приговор