СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 56.71
eur 59.33
Тема дняПланировал теракт в Новосибирске
Все новости
Все новости

Суд вынес приговор за планирование терактов в Новосибирске и Москве — обвиняемый получил пожизненный срок

Тоджиддин Назаров состоял в террористической организации

284
Мужчину обвинили в 23 преступлениях террористической направленности

Мужчину обвинили в 23 преступлениях террористической направленности

Поделиться

Второй западный окружной Военный суд в Москве приговорил Тоджиддина Назарова к пожизненному заключению. Мужчина планировал теракты в Новосибирске и столице.

Как сообщает «РИА Новости», в 2014 году Назаров полетел в Сирию, где вступил в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации). В 2016 году мужчина создал сообщество, с которым планировал теракт в Новосибирске и на транспорте в Москве. В июне 2017 года он предоставил взрывчатку для подрыва железнодорожных цистерн, но исполнителей задержали. В августе Назаров собирался организовать теракты в торговых центрах Москвы, но их пресекла ФСБ. В октябре мужчина планировал теракты у Кремля, на Старой площади, у комплекса зданий Минобороны, у Минюста и ФСБ. Назарова обвинили в 23 преступлениях террористической направленности.

— Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, — вынес приговор судья.

Также Назарову назначили штраф в 1,5 миллиона рублей.

В мае в Новосибирске суд вынес приговор 21-летнему парню, который отправил сообщение о минировании школы в Калининском районе. Он проведет в колонии три года.

По теме

ФСБтерроризмпожизненное заключение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2