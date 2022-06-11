Серийных кредитных мошенников из гаража задержали в Новосибирске

Полицейские задержали 9 новосибирцев, подозреваемых в серии мошенничеств. Они купили у неизвестных базу данных лиц, обращавшихся за получением кредита. Этих людей аферисты обзванивали, говоря о том, что кредит одобрен.



— Чтобы дистанционно «оформить заем», они предлагали потерпевшим оплатить дополнительные услуги — комиссию за безналичный перевод, страховку и работу курьера. Для перевода денег злоумышленники указывали номера банковских карт предполагаемого организатора группы. По стандартной схеме, как только потерпевшие скидывали деньги, общение с ними прекращалось, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД НСО.

