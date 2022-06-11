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Серийных кредитных мошенников из гаража задержали в Новосибирске

Жулики скупили базу данных тех, кто обращался за получением кредитов. Они и стали целью мошенников

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Мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали кредит

Мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали кредит

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Полицейские задержали 9 новосибирцев, подозреваемых в серии мошенничеств. Они купили у неизвестных базу данных лиц, обращавшихся за получением кредита. Этих людей аферисты обзванивали, говоря о том, что кредит одобрен.

— Чтобы дистанционно «оформить заем», они предлагали потерпевшим оплатить дополнительные услуги — комиссию за безналичный перевод, страховку и работу курьера. Для перевода денег злоумышленники указывали номера банковских карт предполагаемого организатора группы. По стандартной схеме, как только потерпевшие скидывали деньги, общение с ними прекращалось, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД НСО.

Штаб-квартирой мошенников был гараж, преступная схема просуществовала полгода до момента задержания. Там были изъяты компьютеры, банковские и сим-карты, а также иные вещдоки. Пятеро из девяти фигурантов возбужденного уголовного дела ранее судимы.

— Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ. В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в новосибирской полиции рассказали о количестве IT-преступлений за период с 2021 года. В основном это обманы мошенников, связанные с банковскими картами.

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