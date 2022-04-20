Полиция пересчитала преступления в сфере IT за 2021 год: с чем они были связаны
В 2020 году показатель был выше
В новосибирской полиции рассказали о количестве IT-преступлений за период с 2021 года. В эти данные вошли все зарегистрированные на территории Новосибирской области преступления с использованием IT-технологий.
В основном это обманы мошенников, связанные с банковскими картами.
— На территории Новосибирской области в 2021 году зарегистрировано более 9 тысяч преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В 2020 году показатель составлял более 11 тысяч преступлений, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В первые два месяца 2022 года таких преступлений было 1280, в январе — феврале 2021 года — 1548, а в январе — феврале 2020 года — 1493.
В начале апреля НГС рассказал о мошеннической схеме, в которую попала 56-летняя Светлана Иванова. Преступникам удалось выманить у женщины 3,2 миллиона рублей. Обман продолжался восемь дней.