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Полиция пересчитала преступления в сфере IT за 2021 год: с чем они были связаны

В 2020 году показатель был выше

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В первые два месяца 2022 года таких преступлений было 1280

В первые два месяца 2022 года таких преступлений было 1280

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В новосибирской полиции рассказали о количестве IT-преступлений за период с 2021 года. В эти данные вошли все зарегистрированные на территории Новосибирской области преступления с использованием IT-технологий.

В основном это обманы мошенников, связанные с банковскими картами.

— На территории Новосибирской области в 2021 году зарегистрировано более 9 тысяч преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В 2020 году показатель составлял более 11 тысяч преступлений, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В первые два месяца 2022 года таких преступлений было 1280, в январе — феврале 2021 года — 1548, а в январе — феврале 2020 года — 1493.

В начале апреля НГС рассказал о мошеннической схеме, в которую попала 56-летняя Светлана Иванова. Преступникам удалось выманить у женщины 3,2 миллиона рублей. Обман продолжался восемь дней.

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