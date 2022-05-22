СЕЙЧАС +29°С
Пробки 2/10
usd 58.89
eur 60.90
Тема дняРусская мама о Франции
Все новости
Все новости

Новосибирец попытался украсть «Жигули» со спущенными колесами на глазах у хозяина автомобиля

Подозреваемого задержали полицейские

1 644
Полицейские задержали подозреваемого на месте

Полицейские задержали подозреваемого на месте

Поделиться

В Октябрьском районе Новосибирска молодой парень пытался украсть автомобиль ВАЗ-2103 «Жигули» на глазах у владельца машины. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, неудачная кража произошла 19 мая 2022 года.

— Мужчина сообщил, что принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2103 был припаркован у дома по улице Большевистской. Автомашина была не на ходу, со спущенными колесами. Потерпевший сообщил, что ее пытались похитить буквально на его глазах, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По адресу был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции. На месте преступления сотрудники МВД задержали подозреваемого 25-летнего жителя Октябрьского района.

— Выяснилось, что злоумышленник заметил автомобиль, который долгое время стоял на одном месте, и решил его похитить. Для этого подозреваемый вскрыл транспортное средство, принес насос и попытался накачать колеса, — уточнили в пресс-службе полиции.

По факту было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса — покушение на кражу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает расследование.

Полицейские ищут троих мужчин, которые украли 64 пожарных рукава из подъездов многоэтажки на Танковой в Новосибирске. Мы узнали, зачем их крадут.

По теме

«Жигули»полициякража
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2