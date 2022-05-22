Новосибирец попытался украсть «Жигули» со спущенными колесами на глазах у хозяина автомобиля
Подозреваемого задержали полицейские
В Октябрьском районе Новосибирска молодой парень пытался украсть автомобиль
— Мужчина сообщил, что принадлежащий ему автомобиль
По адресу был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции. На месте преступления сотрудники МВД задержали подозреваемого
— Выяснилось, что злоумышленник заметил автомобиль, который долгое время стоял на одном месте, и решил его похитить. Для этого подозреваемый вскрыл транспортное средство, принес насос и попытался накачать колеса, — уточнили в пресс-службе полиции.
По факту было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
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