Новосибирец попытался украсть «Жигули» со спущенными колесами на глазах у хозяина автомобиля

В Октябрьском районе Новосибирска молодой парень пытался украсть автомобиль ВАЗ-2103 «Жигули» на глазах у владельца машины. Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, неудачная кража произошла 19 мая 2022 года .

— Мужчина сообщил, что принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2103 был припаркован у дома по улице Большевистской. Автомашина была не на ходу, со спущенными колесами. Потерпевший сообщил, что ее пытались похитить буквально на его глазах, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

