Полицейские ищут похитителей 64 пожарных рукавов в Новосибирске — мы узнали, зачем их крадут

Полицейские ищут троих мужчин, которые украли 64 пожарных рукава из подъездов многоэтажки на Танковой в Новосибирске. Видео с камер наблюдения опубликовали сегодня на сайте регионального главка МЧС.



— Установлено, что подозреваемые в период времени с 30.03.2022 до 11.05.2022 похитили пожарные рукава в количестве 64 штук из дома № 24 по улице Танковая г. Новосибирска, — рассказали полицейские. — Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемых, изображенных на видео, просьба сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» по телефонам: 8 (383) 232-20-05 , 8 (383) 232-20-09 . Конфиденциальность гарантируется.