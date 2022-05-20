Полицейские ищут похитителей 64 пожарных рукавов в Новосибирске — мы узнали, зачем их крадут
Это уже второй случай за две недели
Полицейские ищут троих мужчин, которые украли 64 пожарных рукава из подъездов многоэтажки на Танковой в Новосибирске. Видео с камер наблюдения опубликовали сегодня на сайте регионального главка МЧС.
— Установлено, что подозреваемые в период времени с 30.03.2022 до 11.05.2022 похитили пожарные рукава в количестве 64 штук из дома
12 мая жертвой такой же кражи стали жильцы дома на Новосибирской в Ленинском районе. Тогда другая компания, состоящая из двоих парней и девушки, вынесли из подъезда
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирску уточнили, что обращений по поводу участившихся краж пожарных рукавов на телефон доверия ведомства не поступало, заметив, что подобная кража может привести к трагедии:
— Каждая минута для протягивания магистральной линии от ближайшего пожарного гидранта и крана для подачи воды в очаг горения, особенно в высотных зданиях, может повлиять на спасение жизни, сохранение имущества и минимизацию ущерба от огня, — уточнил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.
Зачем злоумышленникам могли понадобиться такие специфические предметы, как пожарные рукава, причем в количестве нескольких десятков, рассказал источник НГС в правоохранительных органах:
— Год-два назад были подобные случаи в Калининском районе, раскрывались, — рассказал источник. — Их похищают, чтобы продать на сайтах для нужд строительных и промышленных организаций, так как сдавать здания нужно с рукавами этими.
Еще одна необычная кража произошла в Новосибирске в апреле. Тогда злоумышленник схватил секс-игрушку с витрины магазина, сел на велосипед и уехал.