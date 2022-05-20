СЕЙЧАС +21°С
Пробки 7/10
usd 62.40
eur 64.94
Тема дняПресса вместо секса
Все новости
Все новости

Полицейские ищут похитителей 64 пожарных рукавов в Новосибирске — мы узнали, зачем их крадут

Это уже второй случай за две недели

70
Спрятать лица от камер подозреваемым не удалось

Спрятать лица от камер подозреваемым не удалось

Поделиться

Полицейские ищут троих мужчин, которые украли 64 пожарных рукава из подъездов многоэтажки на Танковой в Новосибирске. Видео с камер наблюдения опубликовали сегодня на сайте регионального главка МЧС.

— Установлено, что подозреваемые в период времени с 30.03.2022 до 11.05.2022 похитили пожарные рукава в количестве 64 штук из дома № 24 по улице Танковая г. Новосибирска, — рассказали полицейские. — Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемых, изображенных на видео, просьба сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» по телефонам: 8 (383) 232-20-05, 8 (383) 232-20-09. Конфиденциальность гарантируется.

12 мая жертвой такой же кражи стали жильцы дома на Новосибирской в Ленинском районе. Тогда другая компания, состоящая из двоих парней и девушки, вынесли из подъезда 10 шлангов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирску уточнили, что обращений по поводу участившихся краж пожарных рукавов на телефон доверия ведомства не поступало, заметив, что подобная кража может привести к трагедии:

— Каждая минута для протягивания магистральной линии от ближайшего пожарного гидранта и крана для подачи воды в очаг горения, особенно в высотных зданиях, может повлиять на спасение жизни, сохранение имущества и минимизацию ущерба от огня, — уточнил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

Зачем злоумышленникам могли понадобиться такие специфические предметы, как пожарные рукава, причем в количестве нескольких десятков, рассказал источник НГС в правоохранительных органах:

— Год-два назад были подобные случаи в Калининском районе, раскрывались, — рассказал источник. — Их похищают, чтобы продать на сайтах для нужд строительных и промышленных организаций, так как сдавать здания нужно с рукавами этими.

Еще одна необычная кража произошла в Новосибирске в апреле. Тогда злоумышленник схватил секс-игрушку с витрины магазина, сел на велосипед и уехал.

По теме

розыск преступниковкражакража пожарных рукавов
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2