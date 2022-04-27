Сибирячка оставила на барной стойке телефон с доступом к мобильному банку и лишилась
35 тысяч рублей
Подозреваемому грозит срок за кражу
Полицейские раскрыли дело о краже 35 тысяч рублей с банковской карты. 7 апреля в Октябрьский отдел МВД пришла 47-летняя женщина и рассказала, что накануне она отдыхала в баре, а на утро обнаружила исчезновение денег с карты.
Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», и вскоре полицейские вычислили подозреваемого.
— Им оказался 21-летний житель Кировского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. — Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая отдыхала в баре и периодически оставляла без присмотра на барной стойке свой мобильный телефон. Данной ситуацией воспользовался бармен, который взял телефон посетительницы и через мобильное приложение банка перевел себе на счет 35 тысяч рублей.
В пресс-службе рассказали, что женщина стала жертвой своей доверчивости: она оставляла телефон даже несмотря на то, что банковское приложение не было защищено паролем.
Если вина молодого человека подтвердится, ему грозит до двух лет колонии. На время следствия его оставили на свободе под подпиской о невыезде.
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