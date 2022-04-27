Сибирячка оставила на барной стойке телефон с доступом к мобильному банку и лишилась 35 тысяч рублей

Полицейские раскрыли дело о краже 35 тысяч рублей с банковской карты. 7 апреля в Октябрьский отдел МВД пришла 47-летняя женщина и рассказала, что накануне она отдыхала в баре, а на утро обнаружила исчезновение денег с карты.



Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», и вскоре полицейские вычислили подозреваемого.

— Им оказался 21-летний житель Кировского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. — Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая отдыхала в баре и периодически оставляла без присмотра на барной стойке свой мобильный телефон. Данной ситуацией воспользовался бармен, который взял телефон посетительницы и через мобильное приложение банка перевел себе на счет 35 тысяч рублей.