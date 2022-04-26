СК показал фото из коттеджа, где семья удерживала похищенную 18-летнюю сибирячку

Следователи показали фото коттеджа, в котором в начале мая родственники удерживали похищенную 18-летнюю девушку. Ее насильно увезли из Новосибирска в Самару.

По версии следствия, семья в составе женщины, ее родного брата, ее матери и ее сожителя решила похитить дочь женщины, 18-летнюю Валерию (имя изменено. — Прим. ред.). Ранее сообщалось только об этих четырех участниках, но сегодня стало известно еще об одном фигуранте — жителе Новосибирска.

— 3 марта вечером фигуранты на парковке у дома на улице Николаева в Советском районе Новосибирска, нанося удары руками и ногами по телу 18-летней девушки, а также с помощью газового баллончика насильно увезли ее на машине, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.