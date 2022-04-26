СК показал фото из коттеджа, где семья удерживала похищенную
18-летнюю сибирячку
Все обвиняемые задержаны
Следователи показали фото коттеджа, в котором в начале мая родственники удерживали похищенную 18-летнюю девушку. Ее насильно увезли из Новосибирска в Самару.
По версии следствия, семья в составе женщины, ее родного брата, ее матери и ее сожителя решила похитить дочь женщины, 18-летнюю Валерию (имя изменено. — Прим. ред.). Ранее сообщалось только об этих четырех участниках, но сегодня стало известно еще об одном фигуранте — жителе Новосибирска.
— 3 марта вечером фигуранты на парковке у дома на улице Николаева в Советском районе Новосибирска, нанося удары руками и ногами по телу 18-летней девушки, а также с помощью газового баллончика насильно увезли ее на машине, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
В итоге девушку закрыли в коттедже в Самаре — с нее требовали переписать долю в квартире в Самаре стоимостью не менее 1,5 миллиона рублей.
Девушке удалось через окно сбежать, обратиться в кризисный центр и вернуться в Новосибирск, где она и рассказала о произошедшем. Против похитителей возбуждены уголовные дела по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).
Всех фигурантов дела задержали. Один из них во время допроса дал признательные показания, остальные от дачи показаний отказались. Судом четверо обвиняемых отправлены в СИЗО, 73-летняя женщина — под домашний арест.
В январе НГС рассказывал о том, что следователи направят в суд дело против троих новосибирцев. Их обвиняют в похищении людей, насилии и похищении имущества.