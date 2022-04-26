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СК показал фото из коттеджа, где семья удерживала похищенную 18-летнюю сибирячку

Все обвиняемые задержаны

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Девушку закрыли в этом коттедже — по версии следствия, от нее требовали переписать долю в квартире в Самаре стоимостью не менее <nobr class="_">1,5 миллиона</nobr>

Девушку закрыли в этом коттедже — по версии следствия, от нее требовали переписать долю в квартире в Самаре стоимостью не менее 1,5 миллиона

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Следователи показали фото коттеджа, в котором в начале мая родственники удерживали похищенную 18-летнюю девушку. Ее насильно увезли из Новосибирска в Самару.

По версии следствия, семья в составе женщины, ее родного брата, ее матери и ее сожителя решила похитить дочь женщины, 18-летнюю Валерию (имя изменено. — Прим. ред.). Ранее сообщалось только об этих четырех участниках, но сегодня стало известно еще об одном фигуранте — жителе Новосибирска.

— 3 марта вечером фигуранты на парковке у дома на улице Николаева в Советском районе Новосибирска, нанося удары руками и ногами по телу 18-летней девушки, а также с помощью газового баллончика насильно увезли ее на машине, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В итоге девушку закрыли в коттедже в Самаре — с нее требовали переписать долю в квартире в Самаре стоимостью не менее 1,5 миллиона рублей.

Девушке удалось через окно сбежать, обратиться в кризисный центр и вернуться в Новосибирск, где она и рассказала о произошедшем. Против похитителей возбуждены уголовные дела по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Всех фигурантов дела задержали. Один из них во время допроса дал признательные показания, остальные от дачи показаний отказались. Судом четверо обвиняемых отправлены в СИЗО, 73-летняя женщина — под домашний арест.

Фигуранты дела задержаны

Фигуранты дела задержаны

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Один из обвиняемых во время допроса дал признательные показания, остальные от дачи показаний отказались

Один из обвиняемых во время допроса дал признательные показания, остальные от дачи показаний отказались

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В коттедже уже прошли обыски

В коттедже уже прошли обыски

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Суд четверых обвиняемых отправил в СИЗО, 73-летнюю женщину — под домашний арест

Суд четверых обвиняемых отправил в СИЗО, 73-летнюю женщину — под домашний арест

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Девушке удалось сбежать из коттеджа через окно

Девушке удалось сбежать из коттеджа через окно

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Девушку насильно затолкали в машину

Девушку насильно затолкали в машину

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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

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В январе НГС рассказывал о том, что следователи направят в суд дело против троих новосибирцев. Их обвиняют в похищении людей, насилии и похищении имущества.

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