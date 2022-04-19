Красавица или чудовище? История девушки, которая сожгла бездомного, в одном видео

В Екатеринбурге вынесли приговор 33-летней Анне Шехеревой. Майской ночью 2021 года она облила спящего на асфальте бездомного горючей жидкостью из стоящей рядом бутылки и чиркнула зажигалкой. Молодой парень вспыхнул, как факел. Анна, ее спутник и случайный свидетель пытались потушить его, но это удалось не сразу. Скорая увезла обгоревшего в больницу.

Бездомный Данил Груздев получил ожоги 2-й и 3-й степеней площадью 80% поверхности тела, а также ожог верхних дыхательных путей. Он умер на следующий день.

