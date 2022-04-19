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Красавица или чудовище? История девушки, которая сожгла бездомного, в одном видео

Главные факты за полторы минуты

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Анна не имела проблем с законом, но связалась с плохой компанией

Анна не имела проблем с законом, но связалась с плохой компанией

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В Екатеринбурге вынесли приговор 33-летней Анне Шехеревой. Майской ночью 2021 года она облила спящего на асфальте бездомного горючей жидкостью из стоящей рядом бутылки и чиркнула зажигалкой. Молодой парень вспыхнул, как факел. Анна, ее спутник и случайный свидетель пытались потушить его, но это удалось не сразу. Скорая увезла обгоревшего в больницу.

Бездомный Данил Груздев получил ожоги 2-й и 3-й степеней площадью 80% поверхности тела, а также ожог верхних дыхательных путей. Он умер на следующий день.

Девушка скрылась, ее задержали через месяц.

Психиатрическая экспертиза признала Шехереву вменяемой. В судьбе Анны было не всё гладко. Она потеряла маленького ребенка — малыш был убит на ее глазах бывшим мужем. После второго брака осталась маленькая дочь.

Анна не работала, ей помогали родители и отец дочки.

Она рассказала, что у нее и в мыслях не было поджигать человека. Мол, хотела проявить гражданскую позицию — пыталась разбудить парня, узнать, что с ним. Не видела, из чего облила, потому что было темно и не чувствовала запаха жидкости, из-за того что переболела ковидом. Зажигалку поднесла, чтобы посветить себе. Присяжные ей не поверили и признали виновной в умышленном убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Суд учел наличие маленького ребенка и явку с повинной. Анну приговорили к 12 годам лишения свободы.

Всё, что известно об этой истории, можно прочитать на специальной странице E1.RU.

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