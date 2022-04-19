Красавица или чудовище? История девушки, которая сожгла бездомного, в одном видео
Главные факты за полторы минуты
В Екатеринбурге вынесли приговор
Бездомный Данил Груздев получил ожоги
Девушка скрылась, ее задержали через месяц.
Психиатрическая экспертиза признала Шехереву вменяемой. В судьбе Анны было не всё гладко. Она потеряла маленького ребенка — малыш был убит на ее глазах бывшим мужем. После второго брака осталась маленькая дочь.
Анна не работала, ей помогали родители и отец дочки.
Она рассказала, что у нее и в мыслях не было поджигать человека. Мол, хотела проявить гражданскую позицию — пыталась разбудить парня, узнать, что с ним. Не видела, из чего облила, потому что было темно и не чувствовала запаха жидкости, из-за того что переболела ковидом. Зажигалку поднесла, чтобы посветить себе. Присяжные ей не поверили и признали виновной в умышленном убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Суд учел наличие маленького ребенка и явку с повинной. Анну приговорили к 12 годам лишения свободы.
Всё, что известно об этой истории, можно прочитать на специальной странице E1.RU.