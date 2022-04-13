Прекращено уголовное дело экс-чиновников, обвиняемых в хищении 190 миллионов — истек срок давности
Дома для молодых семей не были достроены — потерпевших более 250 человек
Ленинский районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело и уголовное преследование двух экс-чиновников Павла Нефедова и Сергея Шаркова, которые обвинялись в хищении 190 миллионов рублей по программе «Жилье — молодым».
Основанием для этого стало, как говорится в документе, истечение срока давности уголовного преследования. Нефедов и Шарков обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). Копия судебного постановления имеется в распоряжении редакции НГС.
— Уголовное дело было прекращено по ходатайству обоих подсудимых. Они обратились в суд с заявлением, чтобы дело было прекращено по истечении срока давности без рассмотрения по существу. В результате суд ходатайство удовлетворил. <…> В общем, наказание им назначить не могут. Даже если назначат наказания, суд их освободит, потому что истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности, — сообщила корреспонденту НГС адвокат одного из подсудимых Ольга Мигачева.
Пострадавшие дольщики и пайщики, которых, по версии следствия, более 250 человек, могут подавать иски о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства, как уточнила адвокат журналисту.
Областная целевая программа «Жилье — молодым», которая проводилась в городе Обь, началась в 2004 году. В 2019 году всё закончилось банкротством новосибирского фонда «Жилище» — главного звена в цепочке программы. К этому времени некоторые дома не только оказались недостроенными, но и разобранными до основания неизвестными. Кто это сделал — осталось загадкой. Вообще загадок в этом деле достаточно много. Например, некоторые дольщики, которых следствие записало в пострадавших, утверждали, что такими не являются, и просили исключить их из списка. По мнению следствия, в провале областной программы были виноваты два первых руководителя фонда «Жилище» — Павел Нефедов и Сергей Шарков. В начале 2021 года им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в составе организованной преступной группы в особо крупном размере»).
Корреспондент НГС Илья Калинин в марте 2021 года провел расследование, в котором, помимо обвиняемых Нефедова и Шаркова, фигурировали Игорь Мордкович, названный некоторыми СМИ зятем Виктора Толоконского, обский депутат от «Единой России» Михаил Козодоенко и другие лица.