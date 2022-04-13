Прекращено уголовное дело экс-чиновников, обвиняемых в хищении 190 миллионов — истек срок давности

Областная целевая программа «Жилье — молодым», которая проводилась в городе Обь, началась в 2004 году. В 2019 году всё закончилось банкротством новосибирского фонда «Жилище» — главного звена в цепочке программы. К этому времени некоторые дома не только оказались недостроенными, но и разобранными до основания неизвестными. Кто это сделал — осталось загадкой. Вообще загадок в этом деле достаточно много. Например, некоторые дольщики, которых следствие записало в пострадавших, утверждали, что такими не являются, и просили исключить их из списка. По мнению следствия, в провале областной программы были виноваты два первых руководителя фонда «Жилище» — Павел Нефедов и Сергей Шарков. В начале 2021 года им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в составе организованной преступной группы в особо крупном размере»).