Завершено следствие по делу двух экс-чиновников правительства, которых обвиняют в хищении 190 млн в программе «Жилье — молодым»

Двум экс-чиновникам правительства НСО предъявили обвинение в крупном мошенничестве
Прокурор Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по факту крупного мошенничества во время строительства в городе Обь жилищного комплекса «Свой Дом». МЖК строился в рамках областной программы «Жилье — молодым». Проект комплекса с недорогими квартирами появился в 2004 году и предполагал участие как бюджетных денег, так и частных: пайщиков и дольщиков. Благое начинание завершилось крахом: программа свернута, участники признаны банкротами, молодые семьи остались без денег и без квартир, недостроенные дома разобраны и вывезены в неизвестном направлении. По мнению следствия, похищено почти 190 миллионов рублей, а похитили их якобы два руководителя проекта: Павел Нефедов и Сергей Шарков. Корреспондент НГС Илья Калинин изучал выводы следствия, общался с обвиняемыми и пострадавшими и обнаружил, что некоторые вещи в этом деле выглядят несколько странно.
Что случилось
Прокурор Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о крупном мошенничестве во время строительства в городе Обь молодежного жилищного комплекса «Свой Дом». Проект осуществлялся с 2004 года в рамках областной целевой программы «Жилье — молодым». Предполагалось возвести МЖК из нескольких трехэтажек и таунхаусов для молодых семей. Планировалось, что в проекте будут задействованы как государственные деньги (на прокладывание коммуникаций), так и вложения молодых семей: пайщиков жилищно-строительного кооператива и дольщиков (на строительство самих объектов). В итоге должно было получиться недорогое жилье.
Однако с 2005 года в рамках программы построили лишь часть жилых площадей. А некоторые здания в 2017 году вообще разобрали и куда-то вывезли. В 2019 году все закончилось банкротством новосибирского фонда «Жилище», который был главным звеном в цепочке программы. Двум его первым руководителям Павлу Нефедову и Сергею Шаркову предъявлено обвинение по
— Сначала я был под домашним арестом. Но с июля 2019 года нельзя посещать вокзалы, аэропорты и крупные торговые центры. Кроме того, мне нельзя посещать магазины, где продают алкоголь на разлив. Судья еще удивилась: «А что, у них (Нефедова и Шаркова. —
Как появился проект «Свой Дом»
Для осуществления программы «Жилье — молодым» областная власть в 2005 году выбрала НФ «Жилище». Вообще, фонд был учрежден в 2003 году АО «Белон» и Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) для продвижения программы накопительного жилищного кредитования — альтернативы ипотеки. Директором и членом правления НФ «Жилище» с самого начала и до 2008 года был Павел Нефедов. Его замом — Сергей Шарков. После ухода Нефедова в 2008 году в новосибирское правительство на должность руководителя Управления капитального строительства области (УКС) его должность на короткий срок занял Сергей Шарков.
В разговоре с корреспондентом НГС Павел Нефедов вспомнил, как впервые прибыл на место, где должен быть МЖК «Свой Дом».
— Нас привозят на картофельное поле на самом краю города Обь. У них там есть так называемый поселок Геофизиков. И там реально картошка росла. Мы говорим: «Вы что, прикалываетесь?» А нам в ответ: «Чего вы, у вас же по программе деньги [из областного бюджета] выделены на коммуникации, вы только дома стройте». Ну, ладно… Заключили договор с управлением по делам молодежи, получили все технические условия — на воду, на канализацию, на тепло. Где-то в 2006 году нам выдают разрешение на строительство. И процесс пошел: всё строится. Но через какое-то время я смотрю — а сети-то не строятся. Я спрашиваю, а мне — не до тебя, мол, сейчас, — вспомнил Павел Нефедов.
Из-за чего началось следствие
Расследованием ситуации с МЖК «Свой Дом» занималось ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области с 2017 года. Поводом для разбирательства стали жалобы участников проекта, которые не получили в оговоренный срок свое жилье.
Как пояснил Нефедов, пайщики узнали, что деньги с расчетного счета одного из участников программы «Жилье — молодым» компании «ДС — Свой Дом» уходили на строительство другого проекта — стройки на улице Залесского. По мнению Нефедова, это и повлияло на то, что следствие всерьез занялось данным вопросом.
В уголовном деле действительно есть справка о таком передвижении денег со счетов «ДС — Свой Дом», только, подчеркивает Нефедов, нигде в обвинении нет вывода, что это тратились средства именно пайщиков и дольщиков МЖК «Свой Дом». Нефедов особо заметил, что на их отдельный проект со строительством на улице Залесского деньги собирались с других физических лиц, что легко прослеживается по документам.
— Вот и получается, что в 2017 году на основании заявления граждан (пайщиков МЖК «Свой Дом». —
— После этой справки (о финансировании компанией «ДС — Свой Дом» проекта на Залесского. —
Позиция следствия
За все время следствия, уточняет Нефедов, сменилось как минимум три следователя. Дважды прокурор возвращал обвинительное заключение на доработку. По мнению следствия, два бывших руководителя НФ «Жилище» Павел Нефедов и Сергей Шарков, в дальнейшем работавшие в новосибирском правительстве, похитили почти 190 миллионов рублей вкладчиков из областной целевой программы «Жилье — молодым».
Участники расследования предоставили корреспонденту НГС на обозрение обвинительное заключение по уголовному делу против Павла Нефедова и Сергея Шаркова.
Вот каким образом, по мнению следствия, были похищены почти 190 миллионов рублей (сумма всех вложенных в проект денег пайщиков и дольщиков, кроме денег, которые ушли на строительство первого дома):
«Реализуя свой преступный умысел, Нефедов
Редакция НГС направила запрос в ГУ МВД России по НСО по факту расследования уголовного дела о мошенничестве с программой «Жилье — молодым».
Мнение потерпевших дольщиков и пайщиков
Точное число пострадавших назвать сложно. И это выглядит странным: некоторых пайщиков следствие считает пострадавшими, в то время как сами пострадавшие себя таковыми не ощущают.
— Мою доверительницу вызвали на допрос во время следствия в качестве потерпевшей, но она себя таковой не признавала. Она говорила, что не имеет ни материальных, ни иных претензий по данному делу. Ее ущерб возмещен, причем давно уже. Мое мнение: обвинение пыталось навязать свою позицию. Они прям хотели, чтобы мы говорили, что платили по графику. Я так понял, у них вышли сроки — сроки привлечения к уголовной ответственности обвиняемых. И они вот эти дополнительные эпизоды насобирали именно по срокам. Сложилось даже впечатление, что мы — обвиняемые. Какое-то давление почувствовали на допросе: нас пытались убедить, что мы платили по графику. Хотя доверительница сказала, что не платила по графику, а сразу всё внесла, — пояснил представитель дольщицы адвокат Виктор Иванов.
Иванов предоставил корреспонденту НГС копию допроса его доверительницы, где женщина настаивает на том, что не является потерпевшей, и просит исключить ее из участников уголовного дела.
С другой стороны, есть и реальные потерпевшие: и дольщики, и пайщики. Например, председатель ЖСК «Свой Дом — Обь» Наталия Басова пострадала на самом деле.
— У меня зависла сумма в размере 486 тысяч рублей. Плюс за оформление еще с нас брали, в общем, почти 500 тысяч. Это за студию. Зависли эти деньги со 2 августа 2006 года. Всю сумму я внесла полностью в течение 2007 года. У меня квартира должна быть в третьем доме, который достроили до цокольного этажа, а потом его благополучно разобрал [новый директор НФ «Жилище»] Миляев, — сообщила Наталия Басова.
Женщина уточнила: на сегодня пострадавшими себя считают 50 пайщиков. И какое-то количество дольщиков.
— У нас было примерно около 250 человек, из которых около 40 получили квартиры. А остальные так и остались без квартир, — заметила Басова.
У последнего директора НФ «Жилище» Дениса Миляева другая цифра: он считает, что реальными потерпевшими можно считать 170 человек. С суммами ущерба — от полумиллиона до двух миллионов с лишним. Наконец, список потерпевших в обвинительном заключении следствия состоит из 266 человек.
Позиция обвиняемых
— Мой подзащитный [Павел Нефедов] и второй обвиняемый [Сергей Шарков] не признают свою вину и говорят, что никакие средства они не похищали. По их мнению, одной из причин незавершения строительства было все-таки ненадлежащее финансирование именно со стороны правительства Новосибирской области, — пояснил адвокат Дмитрий Сигаев.
По словам обвиняемого Нефедова, коммуникациями, которые должны были строить на деньги областного бюджета, так никто и не занялся. В то же время, уточнил Нефедов, у него были конкретные обязательства перед гражданами, вложившими свои деньги в проект. И этим людям, заметил Нефедов, абсолютно все равно: построила ли власть сети или не построила: квартира должна быть передана в срок либо — штраф.
— Потом мы уже подумали: нужно было людей на демонстрации выводить. Но мы же мирно всё хотели решить. В итоге нам как-то начали строить водопровод. Его построили в 2007 году. И всё. Всё остальное — теплотрасса, канализация, горячее водоснабжение — строилось за счет дольщиков. Так вот, в 2006–2007 году УКС не только на МЖК не смог освоить [бюджет], но и в Барабинске, Купино и так далее. Я это знаю, потому что в 2007 году получил приглашение возглавить УКС. И в итоге потом ушел туда — это было для меня карьерным ростом. Думаю, прежнее руководство УКС реально не смогло организовать работу. За все время УКС освоил 13,5 миллиона рублей на строительстве коммуникаций. Но выделено УКС было, если поднять законы о бюджете, в 2005-м — 20 миллионов рублей, в 2006-м — 30 миллионов, а в 2007-м — 6 миллионов. Итого: 56 миллионов выделено, а 13,5 — освоено. Остальные, получается, пропали, — рассуждает Павел Нефедов, подтверждая свои слова ссылками на бюджеты соответствующих лет, где эти цифры зафиксированы.
Правда, следствие считает по-другому. «Показания Нефедова о том, что администрация Новосибирской области обязана была выделить из бюджета денежные средства на строительство внешних коммуникационных инженерных сетей <…>, являются версией защиты с целью избегания уголовной ответственности за совершенное мошенничество», — указывается в тексте обвинительного заключения.
— Я уволился и полностью ушел из этого процесса в сентябре 2008 года. Сдал первый дом и уволился. А объект полностью перешел «Уникону». Они стали исполнять функции застройщика на этой площадке. Я же ушел в совершенно другую организацию, которая никакого отношения к этому проекту не имела. Меня поставили руководителем группы по развитию социальной инфраструктуры Новосибирской области. А в августе 2018 года объявили обвинение, — заметил Сергей Шарков.
— В качестве способа хищения они (следствие. —
Изначально, считают обвиняемые, проблемы начались, когда областной бюджет не выделил обещанные деньги на инфраструктуру, и это задержало сдачу домов. Нарушение указанных в договорах сроков дало повод пайщикам и дольщикам активизироваться и начать требовать расследование и процедуру банкротства, чтобы попытаться вернуть деньги. Усугубил всё еще и снос двух незавершенных трехэтажек и двух построенных таунхаусов. Из-за этого, по оценке Нефедова, потеряно порядка 100 миллионов рублей.
Разобранные дома
Полностью разобранные 16 июня 2017 года два недостроенных трехэтажных дома и два готовых таунхауса, пожалуй, самая странная часть этой непростой истории. До сих пор нет единого мнения, по чьему указанию это сделано и куда делись стройматериалы. Хотя в этой загадке даже полиция разбиралась по заявлению пайщицы Оксаны Ходоковой.
Ходокова лично видела, как со стройки вывозили бетонные блоки и другие стройматериалы. Женщина тут же вызвала полицию, но та приехала, когда вывоз был завершен. Пайщица предоставила корреспонденту НГС копии всех документов и ответов из полиции по заявлению о вывозе стройматериалов.
В объяснении Дениса Миляева, в то время он был директором НФ «Жилище», сказано: разрешение на разбор недостроенного объекта и вывоз стройматериалов дал лично он. А стройматериалы, объяснил полиции Миляев, вывозил бывший сторож стройки Валерий Фролов, перед которым у НФ «Жилище» был долг по зарплате в размере 200 тысяч рублей. К пояснению Миляев приложил копию трудового договора с Фроловым, по которому тот ежемесячно получал 35 тысяч рублей, а режим работы был следующим: «7-дневная рабочая неделя, полный рабочий день (24 часа)».
Правда, дольщики к такому объяснению относятся скептически. Как рассказал один из пострадавших, попросивший не называть имени, в то время озвучивалась история, по которой бетонные блоки со стройки вывозились по распоряжению депутата Оби Михаила Козодоенко, у которого рядом со строящимся МЖК находится автотранспортная база «Обь-Транс» со стоянкой. Этот человек также сообщил, что он сам слышал, как рабочие в разговоре называли имя депутата.
— Я слышал такую притчу. Мое имя там упоминали. Кто-то там что-то упоминал. Слышится звон — не знаю, где он. Просто какие-то непроверенные [данные] или кто-то хочет специально опорочить там. А вообще, у вас информация эта откуда? Я, может, что и вспомню… А ко мне приезжайте, вон на мою базу, где построено два бокса. У меня 3000 квадратных метров, и ни одного блока не зарыто. У меня не фундаментные блоки, а буронабивные сваи. Просто уже ни о чем. Так надоели мне эти, я скажу, новоявленные Навальные или как там… Карнавальные их можно обозвать, — устало вздохнул депутат Михаил Козодоенко.
В разговоре же с корреспондентом НГС бывший директор НФ «Жилище» Миляев объяснил, что здания были разобраны из-за «лопнувших фундаментов». Проведенная экспертиза, подчеркнул Миляев, показала, что дома надо сносить. На расчищенном месте, добавил экс-директор НФ «Жилище», очередной застройщик поставил многоэтажки.
— Строительная экспертиза, которая там проводилась по делу, фактически не дает такого утверждения, что были нарушения. Когда еще было это строение, никакие нарушения надлежащим образом зафиксированы не были, а экспертиза проводилась в период следствия, когда уже этого дома не было. Эксперт проводил экспертизу чуть ли не по фотографиям. Естественно, он не смог ответить на те вопросы, которые очень интересуют сторону защиты и обвиняемых. Получается, их обвиняют в хищении в том числе тех денег, которые пошли вот на эти котлованы и на возведение этого здания, то, что потом без их участия было снесено и зарыто, — пояснил адвокат Нефедова Дмитрий Сигаев.
То, что таунхаусы были в отличном состоянии, утверждает и сам Нефедов. В одном из этих в дальнейшем снесенных домов он с семьей приобрел жилье за 2,7 миллиона рублей. На сегодня у семьи Нефедовых — ни квартиры, ни денег. Но самого Нефедова следствие пострадавшим не признает.
— Умыслом супругов Нефедовых, это прям почти дословно, была не покупка квартиры, а инвестирование свободных денег в строительство, — повторяет Нефедов мотивацию отказа следствия. Этот вывод зафиксирован в тексте обвинительного заключения.
«Жилище» после Нефедова и Шаркова
После ухода из «Жилища» Нефедова и Шаркова, после мирового кризиса 2008–2009 годов и не случившегося в этот период первого банкротства НФ «Жилище» — одна из пайщиц решила вернуть свои деньги, но пошла на мировую — с 2011 года фондом пришел руководить Денис Миляев. (В уголовном деле он числится свидетелем обвинения.) На посту руководителя НФ «Жилище» Миляев столкнулся с точно такими же проблемами, какие были и у предыдущих руководителей.
— Это было отсутствие поддержки властей, потому что дома стояли в чистом поле. Котельную построили в 2015 году. Последнюю электрическую подстанцию cдали в 2017 году. Школу построили вообще в 2018 году и садик в том числе. Хотя начали мы работать в 2010 году, губернатором был еще Толоконский. Нашли инвестора — «Приборкомплекс» (принадлежит Игорю Мордковичу, который в статье The Moscow Post от 16 апреля 2014 года назван зятем Виктора Толоконского. —
После такого поворота, заметил Миляев, «Приборкомплекс» отказался продолжать проект. Тогда был найден другой инвестор — «Обь Строй Инвест», а еще позже — компания из Омска. По словам Дениса Миляева, со всеми инвесторами ситуация повторялась один в один: дома сдавались, а подключить к коммуникациям потом их не могли по несколько месяцев. В итоге на инвесторов накладывались штрафные санкции, и они оставляли проекты.
Финал истории строительства МЖК для молодых семей случился уже после Миляева: в 2019 году НФ «Жилище» признан банкротом.
Что происходит сейчас
В настоящее время новосибирский Минстрой и пайщики пытаются через суд вернуть НФ «Жилище» в стадию банкротства. Информация о первом заседании, намеченном на 2 апреля 2021 года, указана на сайте Арбитражного суда. Об этом корреспонденту НГС рассказала председатель ЖСК «Свой Дом — Обь» Наталия Басова, озвучив судебное определение.
— Это для того, чтобы мы могли попасть в Фонд защиты дольщиков — в федеральную программу поддержки обманутых дольщиков. Для этого необходимо, чтобы «Жилище» находилось в стадии банкротства, — пояснила Басова.
17 марта на онлайн-пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил намерения Минтранса вернуть через суд «Жилище» в стадию банкротства, чтобы можно было помочь пострадавшим.
В конце февраля 2021 года НГС рассказал о завершении расследования уголовного дела в отношении руководителей крупных строительных компаний — отца и сына. Им предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 730 миллионов рублей.