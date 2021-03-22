Завершено следствие по делу двух экс-чиновников правительства, которых обвиняют в хищении 190 млн в программе «Жилье — молодым»

Позиция обвиняемых



— Мой подзащитный [Павел Нефедов] и второй обвиняемый [Сергей Шарков] не признают свою вину и говорят, что никакие средства они не похищали. По их мнению, одной из причин незавершения строительства было все-таки ненадлежащее финансирование именно со стороны правительства Новосибирской области, — пояснил адвокат Дмитрий Сигаев.



По словам обвиняемого Нефедова, коммуникациями, которые должны были строить на деньги областного бюджета, так никто и не занялся. В то же время, уточнил Нефедов, у него были конкретные обязательства перед гражданами, вложившими свои деньги в проект. И этим людям, заметил Нефедов, абсолютно все равно: построила ли власть сети или не построила: квартира должна быть передана в срок либо — штраф.



— Потом мы уже подумали: нужно было людей на демонстрации выводить. Но мы же мирно всё хотели решить. В итоге нам как-то начали строить водопровод. Его построили в 2007 году. И всё. Всё остальное — теплотрасса, канализация, горячее водоснабжение — строилось за счет дольщиков. Так вот, в 2006–2007 году УКС не только на МЖК не смог освоить [бюджет], но и в Барабинске, Купино и так далее. Я это знаю, потому что в 2007 году получил приглашение возглавить УКС. И в итоге потом ушел туда — это было для меня карьерным ростом. Думаю, прежнее руководство УКС реально не смогло организовать работу. За все время УКС освоил 13,5 миллиона рублей на строительстве коммуникаций. Но выделено УКС было, если поднять законы о бюджете, в 2005-м — 20 миллионов рублей, в 2006-м — 30 миллионов, а в 2007-м — 6 миллионов. Итого: 56 миллионов выделено, а 13,5 — освоено. Остальные, получается, пропали, — рассуждает Павел Нефедов, подтверждая свои слова ссылками на бюджеты соответствующих лет, где эти цифры зафиксированы.



Правда, следствие считает по-другому. «Показания Нефедова о том, что администрация Новосибирской области обязана была выделить из бюджета денежные средства на строительство внешних коммуникационных инженерных сетей <…>, являются версией защиты с целью избегания уголовной ответственности за совершенное мошенничество», — указывается в тексте обвинительного заключения.



— Я уволился и полностью ушел из этого процесса в сентябре 2008 года. Сдал первый дом и уволился. А объект полностью перешел «Уникону». Они стали исполнять функции застройщика на этой площадке. Я же ушел в совершенно другую организацию, которая никакого отношения к этому проекту не имела. Меня поставили руководителем группы по развитию социальной инфраструктуры Новосибирской области. А в августе 2018 года объявили обвинение, — заметил Сергей Шарков.



— В качестве способа хищения они (следствие. — Прим. ред. ) пишут только одно: получал долгое время заработную плату. Обеспечивал заработной платой себя и многочисленных своих знакомых, которые работали в этих организациях. Ну, родственников там… Корпоративы организовывали, подарки дарили… Но, если вы вменяете, что я зарплату получал и это есть хищение, тогда берите выписки из Пенсионного фонда, считайте мою зарплату и вменяйте мне, что я похитил, условно говоря, миллион рублей за время, когда я получал [ее], а это — 2005–2007 годы. Но есть такое понятие, как хищение в пользу третьих лиц. И если считать, что сотрудники, которые там были, — все мои знакомые и я их тоже обеспечивал, похищал в пользу третьих лиц, так давайте их всю зарплату сложим, и тогда вменяйте хищение, например, 10 миллионов рублей или 15 миллионов. Ну почему 190-то? — «Без объяснения причин, по совокупности». А мы говорим: подождите, все показывают, что это было вложено, что всё было видно. И что снесли [дома потом] не мы. А мне: похитил 190 [миллионов рублей]! А строилось всё для отвода глаз. По мнению следствия, логика такая: мы с Шарковым сидели в 2004 году и думали, где народ долбануть. Мол, давай замутим стройку, соберем с народа денег и… украдем — не украдем, но хоть зарплату пополучаем, — заметил Павел Нефедов.



Изначально, считают обвиняемые, проблемы начались, когда областной бюджет не выделил обещанные деньги на инфраструктуру, и это задержало сдачу домов. Нарушение указанных в договорах сроков дало повод пайщикам и дольщикам активизироваться и начать требовать расследование и процедуру банкротства, чтобы попытаться вернуть деньги. Усугубил всё еще и снос двух незавершенных трехэтажек и двух построенных таунхаусов. Из-за этого, по оценке Нефедова, потеряно порядка 100 миллионов рублей.

