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Дело об убийстве 6-летнего мальчика в Кудряшовском: инспектора ПДН также ждет суд

Это будет уже второй процесс по инциденту, сейчас уже судят мать и отчима убитого

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Расследование в отношении инспектора завершено

Расследование в отношении инспектора завершено

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В Новосибирской области будут судить бывшего полицейского, инспектора по делам несовершеннолетних из-за смерти шестилетнего мальчика. Его обвиняют в халатности (ст. 293 УК РФ).

Тело ребенка обнаружили 19 марта 2021 года в квартире одного из домов поселка Кудряшовского с множественными телесными повреждениями. 29 марта 2022-го начался суд над мамой и отчимом мальчика.

— По данным следствия, в период с июля 2019 года по 19 марта 2021 года в дачном поселке Кудряшовском Новосибирского района Новосибирской области малолетний мальчик находился в обстановке, представляющей непосредственную угрозу и опасность для его жизни и здоровья, вследствие неисполнения его матерью обязанностей по воспитанию, применения последней и отчимом ребенка насилия, жестокого обращения и истязаний малолетнего, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Бывший полицейский подозревается в том, что он не предпринял действенных мер, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав ребенка.

— В ходе предварительного следствия следователем допрошено свыше 40 свидетелей, проведено более 5 комплексных судебных экспертиз с длительными сроками производства. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Согласно материалам дела, взрослые были пьяны и заставили ребенка читать вслух. Когда мальчик начал ошибаться, они стали его бить, не стесняясь свидетеля, брата матери. От полученных травм ребенок скончался на месте 19 марта. Подробности судебного процесса вы можете прочитать по ссылке.

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