Дело об убийстве 6-летнего мальчика в Кудряшовском: инспектора ПДН также ждет суд

В Новосибирской области будут судить бывшего полицейского, инспектора по делам несовершеннолетних из-за смерти шестилетнего мальчика. Его обвиняют в халатности ( ст. 293 УК РФ).

Тело ребенка обнаружили 19 марта 2021 года в квартире одного из домов поселка Кудряшовского с множественными телесными повреждениями. 29 марта 2022-го начался суд над мамой и отчимом мальчика.