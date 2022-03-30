Дело об убийстве 6-летнего мальчика в Кудряшовском: инспектора ПДН также ждет суд

В Новосибирской области будут судить бывшего полицейского, инспектора по делам несовершеннолетних из-за смерти шестилетнего мальчика. Его обвиняют в халатности (
Тело ребенка обнаружили
— По данным следствия, в период с июля 2019 года по
Бывший полицейский подозревается в том, что он не предпринял действенных мер, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав ребенка.
— В ходе предварительного следствия следователем допрошено свыше 40 свидетелей, проведено более 5 комплексных судебных экспертиз с длительными сроками производства. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу, — уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Согласно материалам дела, взрослые были пьяны и заставили ребенка читать вслух. Когда мальчик начал ошибаться, они стали его бить, не стесняясь свидетеля, брата матери. От полученных травм ребенок скончался на месте