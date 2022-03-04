Мошенники просят деньги с матерей военных за вызволение сыновей из плена на Украине

Родителям военнослужащих-контрактников из Новосибирской области поступают звонки от имени Комитета солдатских матерей с предложением поучаствовать в сборе средств на то, чтобы вызволить сыновей из плена на Украине. Об этом НГС рассказали в самом комитете.



— К нам обращаются сами родители ребят, от которых нет известий. Рассказывают об этих звонках с предложениями внести свою лепту в освобождение детей из плена. А также на то, чтобы доставить домой погибших. Официально заявляю: это мошенники! Комитет солдатских матерей не проводит таких сборов! Прошу донести эту информацию до всех, — заявила НГС председатель областного Комитета солдатских матерей Ольга Головина.

