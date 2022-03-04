Мошенники просят деньги с матерей военных за вызволение сыновей из плена на Украине

Родителям военнослужащих-контрактников из Новосибирской области поступают звонки от имени Комитета солдатских матерей с предложением поучаствовать в сборе средств на то, чтобы вызволить сыновей из плена на Украине. Об этом НГС рассказали в самом комитете.
— К нам обращаются сами родители ребят, от которых нет известий. Рассказывают об этих звонках с предложениями внести свою лепту в освобождение детей из плена. А также на то, чтобы доставить домой погибших. Официально заявляю: это мошенники! Комитет солдатских матерей не проводит таких сборов! Прошу донести эту информацию до всех, — заявила НГС председатель областного Комитета солдатских матерей Ольга Головина.
По ее словам, несколько родителей военных приняли решение обратиться в полицию в связи с попыткой мошенничества.
Журналист НГС перезвонил по номеру телефона, с которого звонили мошенники матери военнослужащего из Пашино. Робот на другом конце предложил взять микрозаем.
Минобороны 2 марта впервые озвучило потери российской армии на Украине: 498 военных погибли, 1597 человек получили ранения. О численности попавших в плен не сообщалось. 3 марта губернатор Новосибирской области принес соболезнования родным двух военнослужащих из Новосибирской области, которые погибли во время спецоперации.
3 марта перед заседанием Совета безопасности РФ президент Владимир Путин выступил со специальным обращением о ходе спецоперации и роли российских военнослужащих в ней. По словам Путина, спецоперация идет по плану, в строгом соответствии с графиком, все поставленные в ходе спецоперации задачи решаются успешно. Семьи военнослужащих, погибших в операции на Украине, получат более 7 миллионов рублей, а раненые — допвыплату в 3 миллиона рублей. Также Путин распорядился дополнительно выплатить 5 миллионов рублей семьям военных РФ, погибших на Украине.
Ранее новосибирский военком исключил возможность призыва срочников и запасников для спецоперации на Украине. По данным военного комиссара, всё проходит в штатном режиме, дополнительных указаний не предвидится.