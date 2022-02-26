Новосибирский военком исключил возможность призыва срочников и запасников для спецоперации на Украине

Пока нет официальной информации о том, что на Украину отправляют срочников, но их родителям всё равно тревожно. О своих опасениях они рассказали НГС.
Редакция обратилась к новосибирскому военкому с просьбой оценить вероятность привлечения срочников на спецоперацию на Украине.
— Никаких призывов внеплановых и прочих не планируется. Речь не только о призывниках, но и о взрослых россиянах в запасе. Никаких указаний о дополнительном призыве не поступало и не поступит. У нас всё плановом порядке, с 1 апреля очередной призыв, как и положено. Бойцы отправятся служить в места постоянной дислокации воинских частей, — прокомментировал опасения матерей военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.
Точку зрения военкома разделяют и в Комитете солдатских матерей.
— Во-первых, на войну срочников не отправляют и уж тем более не отправляют новобранцев. А во-вторых, они не имеют на это права. То, что некоторые части переводят в боевую готовность, — это нужно задавать вопросы командирам частей. Наверное, профилактика какая-то. Сейчас же не детский сад, а военная операция. И возможны какие угодно последствия. Военные реагируют на случаи потенциального нападения. Они же не должны сидеть и просто чего-то ждать. Они остерегаются каких-то последствий, — заявил MSK1.RU зампредседателя Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин.
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