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Новосибирский военком исключил возможность призыва срочников и запасников для спецоперации на Украине

По данным военного комиссара, всё проходит в штатном режиме, дополнительных указаний не предвидится

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Антивоенные митинги прошли по многим городам России. Мы сделали большую подборку

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Пока нет официальной информации о том, что на Украину отправляют срочников, но их родителям всё равно тревожно. О своих опасениях они рассказали НГС.

Редакция обратилась к новосибирскому военкому с просьбой оценить вероятность привлечения срочников на спецоперацию на Украине.

— Никаких призывов внеплановых и прочих не планируется. Речь не только о призывниках, но и о взрослых россиянах в запасе. Никаких указаний о дополнительном призыве не поступало и не поступит. У нас всё плановом порядке, с 1 апреля очередной призыв, как и положено. Бойцы отправятся служить в места постоянной дислокации воинских частей, — прокомментировал опасения матерей военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

Точку зрения военкома разделяют и в Комитете солдатских матерей.

— Во-первых, на войну срочников не отправляют и уж тем более не отправляют новобранцев. А во-вторых, они не имеют на это права. То, что некоторые части переводят в боевую готовность, — это нужно задавать вопросы командирам частей. Наверное, профилактика какая-то. Сейчас же не детский сад, а военная операция. И возможны какие угодно последствия. Военные реагируют на случаи потенциального нападения. Они же не должны сидеть и просто чего-то ждать. Они остерегаются каких-то последствий, — заявил MSK1.RU зампредседателя Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин.

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа — новыми санкциями. В этом онлайне мы публикуем всё, что известно о происходящем на границе обеих стран.

До Новосибирска накануне добрались первые эвакуированные из зоны боевых действий дети. Они приехали в семью снайпера из Бердска, воевавшего в Донбассе в батальоне «Призрак».

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