Новосибирский военком исключил возможность призыва срочников и запасников для спецоперации на Украине

Пока нет официальной информации о том, что на Украину отправляют срочников, но их родителям всё равно тревожно. О своих опасениях они рассказали НГС.



Редакция обратилась к новосибирскому военкому с просьбой оценить вероятность привлечения срочников на спецоперацию на Украине.



— Никаких призывов внеплановых и прочих не планируется. Речь не только о призывниках, но и о взрослых россиянах в запасе. Никаких указаний о дополнительном призыве не поступало и не поступит. У нас всё плановом порядке, с 1 апреля очередной призыв, как и положено. Бойцы отправятся служить в места постоянной дислокации воинских частей, — прокомментировал опасения матерей военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

