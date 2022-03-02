Минобороны впервые озвучило потери российской армии на Украине: 498 военных погибли. 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время спецоперации составили более 2870 человек, заявили в российском оборонном ведомстве.
Министерство ранее упоминало о гибели наших военнослужащих, однако точное число жертв не называлось. Только губернаторы регионов России на своих официальных страницах сообщали о гибели земляков — это солдаты из Волгоградской, Челябинской, Самарской областей, Татарстана и других регионов. Официальные данные о погибших мы собираем в этом материале.
Военная операция на Украине проводится с 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хронику событий мы пишем в онлайн-трансляцию.