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СрочноМинобороны озвучило потери российской армии
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Минобороны впервые озвучило потери российской армии на Украине

Ранее о гибели военнослужащих сообщали только губернаторы

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Минобороны впервые озвучило потери российской армии на Украине: 498 военных погибли. 1597 человек получили ранения. Потери Украины за время спецоперации составили более 2870 человек, заявили в российском оборонном ведомстве.

Министерство ранее упоминало о гибели наших военнослужащих, однако точное число жертв не называлось. Только губернаторы регионов России на своих официальных страницах сообщали о гибели земляков — это солдаты из Волгоградской, Челябинской, Самарской областей, Татарстана и других регионов. Официальные данные о погибших мы собираем в этом материале.

Военная операция на Украине проводится с 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хронику событий мы пишем в онлайн-трансляцию.

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